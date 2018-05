Przyszły rząd Włoch powinien wziąć sobie za cel zmniejszenie długu państwa, bo kraj ten jako jeden z największych ze strefy euro może być źródłem problemów dla całej "19" - oceniła w środę Komisja Europejska.

Formowany w Rzymie przez dwa skrajne ugrupowania - Ruch Pięciu Gwiazd i Ligę - gabinet wywołuje zaniepokojenie w Europie ze względu na obietnice zwiększenia wydatków, jakie ugrupowania te składały jeszcze w czasie kampanii wyborczej.

Obawy dotyczą też przyszłości strefy euro w związku z możliwą zmianą kursu trzeciej największej gospodarki tego klubu.

Zalecenia dla nowego rządu

Przedstawiając w środę rekomendacje gospodarcze dla państw UE, unijni komisarze wstrzymywali się od wyrażania oczekiwań wobec przyszłego rządu Włoch, wskazując, że nie został on jeszcze powołany. Wiceszef KE do spraw euro Valdis Dombrovskis podkreślał jednak, że kraj ten powinien kontynuować zmniejszanie swojego zadłużenia i zredukować deficyt strukturalny w przyszłym roku.



Dwanaście zielonych wysp na mapie Unii Europejskiej. Polska nadal pod kreską Polska znalazła się w grupie 15 krajów w Unii Europejskiej mających deficyt sekt... zobacz więcej » Z kolei unijny komisarz ds. gospodarczych i finansowych Pierre Moscovici mówił, że ważne jest, by Włochy, kraj założycielski UE, miały wiarygodną politykę dotyczącą długu publicznego. Pod tym względem Rzym jest w UE na drugim miejscu od końca przed rekordowo zadłużonymi Atenami.



"Włochy są źródłem potencjalnych niekorzystnych skutków ubocznych dla reszty strefy euro" - wskazała Komisja Europejska.

Jakie prognozy

Dług publiczny Włoch w relacji do PKB wyniósł w ubiegłym roku 131,8 procent i w 2018 roku ma spaść do 130,7 procent, a potem dalej - do 129,7 procent w 2019 roku. Te prognozy Komisji Europejskiej są jednak prezentowane z założeniem, że nie dojdzie do zmian w polityce zwiększających wydatki.



W Brukseli już podnoszą się głosy, że powinno się dyscyplinować rząd Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd, by utrzymywać stabilność eurolandu.



KE wstrzymuje się jednak z działaniami w tym kierunku. Wskazuje jednocześnie w swoich rekomendacjach, że średnioterminowe ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są wysokie we Włoszech ze względu na to, że strukturalna nadwyżka pierwotna budżetu (bez uwzględniania kosztów obsługi długu) jest zbyt mała, żeby przynieść szybkie zmniejszenie długu publicznego.