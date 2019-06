Komisja Europejska proponuje objęcie Włoch procedurą nadmiernego deficytu ze względu na wysoki dług publiczny w tym kraju - wynika z opublikowanych w środę przez KE dokumentów.

Unijni komisarze dyskutowali w środę w Brukseli o sytuacji gospodarczej i fiskalnej w państwach członkowskich. Przyjęli dokument, który stanowi aktualizację oceny ekonomicznej krajów UE. Czytamy w nim, że "w przypadku Włoch (…) procedura nadmiernego deficytu z uwagi na dług jest uzasadniona".



Prawie miliard euro na projekty w Polsce. Bruksela odkręciła kurek z pieniędzmi 960 milionów euro - tyle środków popłynie z Brukseli na finansowanie 11 projektó... zobacz więcej » Zapisana w traktacie unijnym procedura nadmiernego deficytu może zostać uruchomiona w przypadku przekroczenia przez państwo członkowskie określonych kryteriów dyscypliny budżetowej. Kraj, którego deficyt został uznany za nadmierny, powinien dokonać zmian w swojej polityce fiskalnej.

Procedura nadmiernego deficytu (EDP) to narzędzie dyscyplinujące rządy, które nie prowadzą odpowiedniej polityki fiskalnej. Ministrowie finansów państw unijnych na wniosek Komisji mogą objąć kraj procedurą, jeśli jego deficyt przekroczył 3 proc. PKB lub dług jest wyższy niż 60 proc. PKB.

Objęte procedurą państwo powinno stosować się do zaleceń Rady UE. Jeśli państwo nie wykonuje zaleceń, możliwe są kary, takie jak konieczność wpłacenia na nieoprocentowany depozyt kwoty odpowiadającej 0,2 proc. PKB danego państwa. W przypadku Włoch byłoby to ok. 3 mld euro.

Nie pierwszy raz

Włochy już były objęte procedurą nadmiernego deficytu. Jednak dzięki konsolidacji fiskalnej pomiędzy latami 2010 i 2013 została ona zamknięta.