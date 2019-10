Chorwacja spełniła kryteria, by przystąpić do strefy Schengen - oceniła we wtorek Komisja Europejska. Ostateczna decyzja zależy jednak od państw członkowskich Unii Europejskiej. Muszą być one w tej sprawie jednomyślne.

- Schengen to największy obszar swobodnego podróżowania na świecie. To jedno z największych, jeśli nie największe osiągnięcie europejskiej integracji. Daje ono przywileje, ale wiąże się też z ogromną odpowiedzialnością. Dołączenie do tego klubu nie jest czymś prostym i wszyscy o tym w Europie wiedzą - oświadczył na konferencji prasowej w Strasburgu unijny komisarz ds. wewnętrznych Dimitris Awramopulos.

"Efekt starannego monitoringu"

Komisja uznała, że Chorwacja podjęła niezbędne środki, aby zapewnić warunki do pełnego stosowania zasad i standardów Schengen. Kolejny kraj chce przyjąć euro. Jest wniosek w sprawie "poczekalni" Chorwacja złożyła formalny wniosek o przyjęcie do europejskiego mechanizmu stabi... zobacz więcej »

Bruksela już wcześniej oceniła, że Zagrzeb w pełni wdrożył przepisy Schengen w dotyczące ochrony danych, współpracy policyjnej, wspólnej polityki wizowej, powrotów, Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), a także regulacji dotyczących broni palnej i współpracy sądowej w sprawach karnych.