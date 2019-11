30 samolotów Boeing 737 MAX zamierza kupić narodowy przewoźnik Kazachstanu. Po dwóch katastrofach ten model został uziemiony przez wszystkie linie lotnicze.

O podpisanym liście intencyjnym poinformowano we wtorek podczas targów lotniczych Dubai Airshow w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - pisze agencja AP. W poniedziałek, także podczas Dubai Airshow, zamiar zakupu 10 samolotów Boeing 737-8 MAX ogłosiły tureckie linie SunExpress.

Standardowa łączna cena samolotów, które zamierza kupić Air Astana, wynosi 3,6 mld dolarów. Jak jednak zwraca uwagę AP, ze względu na obecne uziemienie maszyn, ostateczna cena może być niższa. Przedstawiciele kazachskich linii powiedzieli, że szczegóły umowy, w tym ostateczna kwota, zostaną ustalone w najbliższych miesiącach.

Należące do Air Astana niskokosztowe linie FlyArystan, do których mają trafić nowe boeingi, działają od maja 2019 roku. Ich flota składa się z dwóch samolotów Airbus A320.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) podała na początku listopada, że samoloty Boeing 737 MAX mają szansę odzyskać pozwolenie na loty w obrębie Unii Europejskiej w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Amerykański koncern spodziewał się, że w USA odpowiednia zgoda zostanie wydana jeszcze przed końcem 2019 roku, ale - jak podkreślają eksperci - obecnie wydaje się to bardzo mało realne. Boeing zapewnia, że wprowadził niezbędne modyfikacje oprogramowania komputerów pokładowych i inne poprawki oraz że przeprowadzone loty testowe wykazały pełną sprawność tych samolotów.

Wszystkie maszyny 737 MAX, w tym również należące do polskiego LOT-u, zostały uziemione po katastrofie tego typu samolotu, należącego do Ethiopian Airlines, do której doszło 10 marca. Spadł on kilka minut po starcie z lotniska w Addis Abebie, zginęło 157 osób.



Wcześniej, w październiku 2018 roku, w Indonezji spadł do morza samolot linii Lion Air. W katastrofie zginęło 189 osób.



W obu przypadkach przyczyną katastrofy był wadliwie działający system komputerowy MCAS.