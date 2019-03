Na całym świecie uziemiono już około 150 Boeingów 737 MAX 8. Kolejne kraje i linie lotnicze decydują się na tymczasowe wstrzymanie lotów modelem samolotu, który rozbił się w ciągu ostatniego pół roku w dwóch niewyjaśnionych do tej pory okolicznościach.

Należący do Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX 8 rozbił się w niedzielę rano kilka minut po starcie z lotniska w stolicy Etiopii - Addis Abebie. Samolot leciał do stolicy Kenii - Nairobi. Na pokładzie było 149 pasażerów i 8 członków załogi. Nikt nie przeżył. Przyczyna wypadku nie jest znana.

To kolejna katastrofa samolotu tego typu. W październiku ubiegłego roku maszyna indonezyjskich niskobudżetowych linii Lion Air, lecąca ze stolicy Indonezji - Dżakarty na wyspę Sumatra, również wkrótce po starcie runęła do morza w odległości ok. 15 km od brzegu. Zginęło wówczas 189 osób. LOT po katastrofie samolotu w Etiopii: kontynuujemy realizowanie rejsów boeingami LOT kontynuuje realizowanie rejsów Boeingami 737 MAX 8, podobnie zresztą jak wsz... zobacz więcej »

Uziemione boeingi

Te dwa przypadki skłoniły krajowych regulatorów oraz linie lotnicze do wstrzymania lotów tymi boeingami. Według szacunków portalu śledzącego loty na całym świecie Flightradar24 liczba uziemionych samolotów sięga niemal 150, a na taki krok zdecydowały się 23 linie lotnicze. Potwierdzają to wyliczenia tvn24bis.pl. Jak ustaliliśmy wstrzymano kursy 152 Boeingów 737 MAX 8 w 15 krajach. Liczba przewoźników, która zdecydowała się na ten krok może wynieść 26, z czego nawet 13 w samych Chinach.

Do grona krajowych regulatorów, którzy wstrzymali loty boeingami zaliczają się, oprócz Państwa Środka, Indonezja, Wielka Brytania, Malezja i Korea Południowa, a Singapur i Australia wprowadziły zakaz startów i lądowań tymi jednostkami na swoim terytorium.

Linie lotnicze, które uziemiły swoje Boeingi MAX 8 to m.in. Ethiopian Airlines (mają jeszcze cztery takie samoloty w swojej flocie), brazylijskie Gol Transportes Aéreos (siedem), meksykańskie Aeromexico (sześć), singapurskie Silk Air (sześć), argentyńskie Aerolineas Argentinas (pięć), a także indyjskie Jet Airways (pięć).

Źródło: tvn24bis.pl Liczba uziemionych boeingów na świecie

Spośród polskich przewoźników w swojej flocie Boeingi 737 MAX 8 mają PLL LOT oraz Enter Air. Obie linie lotnicze nie zdecydowały się na wstrzymanie lotów tymi maszynami. PLL LOT poinformowały tvn24bis.pl, że użytkowane przez narodowego przewoźnika samoloty Boeing 737 Max 8 "są w pełni sprawne i wykonywane przez nich rejsy spełniają wszelkie wymogi bezpieczeństwa".

"Na tej podstawie LOT kontynuuje realizowanie rejsów Boeingami 737 MAX 8, podobnie zresztą jak wszyscy inni przewoźnicy w Europie i Ameryce Północnej" - zaznaczono.

Enter Air z kolei napisał, że "maszyny są pod stałą opieką naszych służb technicznych", a linie "nie stwierdziły w nich żadnych problemów". "W branży turystycznej jest niski sezon, więc lotów jest mało. W najbliższym czasie nie mamy zaplanowanych lotów na te samoloty" - poinformował w oświadczeniu przesłanym do tvn24bis.pl Grzegorz Polaniecki, członek zarządu Enter Air.

Wcześniej Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował nas, że jest w stałym kontakcie z polskimi operatorami samolotu 737 MAX 8, czyli LOT i Enter Air. "Na podstawie tych informacji, nie ma przesłanek do zawieszenia operacji tymi maszynami" - wskazano.

We flocie LOT-u znajduje się obecnie pięć Boeingów 737 MAX 8. Zamówionych jest dodatkowych siedem. Boeingi tego typu latają na popularnych europejskich trasach m.in. do Londynu, Madrytu, Paryża i Tel Awiwu. Enter Air posiada dwie takie maszyny, a czeka na dostarczenie jeszcze czterech.



By our count, 23 airlines and nearly 150 #737MAX aircraft affected so far by groundings.



Airborne 737 MAX flights now vs same time last week. pic.twitter.com/amjJJPDWsO — Flightradar24 (@flightradar24) 12 marca 2019

Kolejna katastrofa z udziałem Boeinga 737 MAX 8 oraz wstrzymanie lotów tego typu jednostkami w Chinach może mieć ogromne konsekwencje dla producenta. Po pierwsze samoloty typu 737 od lat stanowią flagowy produkt amerykańskiej firmy. Wersji tego typu samolotu Boeing wyprodukował już około 20. Przyszłość firmy zależy w dużej mierze od sukcesu Beoingów 737 w wersjach MAX (są cztery takie wersje: 7, 8, 9, 10) - według CNN chętnych jest na 4700 maszyn tego typu (85 proc. wszystkich zamówień).

Chiński rynek jest niezwykle ważny dla amerykańskiej firmy. Według Boeinga Chiny będą pierwszym rynkiem lotniczym na świecie, którego wartość, jeśli chodzi o wykorzystywane maszyny, przekroczy bilion dolarów. Firma z Chicago szacuje, że w 2037 roku Państwo Środka będzie potrzebować aż 7690 samolotów pasażerskich.

Polacy wśród ofiar katastrofy w Etiopii

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że wśród ofiar katastrofy w Etiopii jest dwoje Polaków. Na razie nie wiadomo, co spowodowało katastrofę maszyny, która była nowa.

Boeing 737 MAX 8 został dostarczony etiopskiemu przewoźnikowi w połowie listopada ubiegłego roku - podaje agencja Associated Press. Dyrekcja linii oświadczyła w niedzielę po południu, że samolot "nie miał żadnych technicznych problemów".

Źródło: PAP / Małgorzata Latos Katastrofa lotnicza w Etiopii

Dochodzenie i aktualizacja

Boeing poinformował w poniedziałek, że "w nadchodzących tygodniach" zaktualizuje oprogramowanie we wszystkich samolotach typu 737 MAX.

Koncern potwierdził, że zmian w oprogramowaniu w 737 MAX 8 i 737 MAX 9 oczekuje amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA).

Dochodzenie służb zajmujących się wypadkami lotniczymi ma wyjaśnić, czy obie katastrofy maszyn Ethiopian Airlines i Lion Air miały ze sobą jakiś związek.

Rzecznik Boeinga odmówił komentarza w sprawie chińskich działań. Jednocześnie amerykańska firma odwołała planowany na środę w Seattle debiut samolotu 777 X.

Akcje Boeinga jeszcze przed otwarciem poniedziałkowej sesji na nowojorskiej giełdzie traciły na wartości około 9-10 proc., czyli w sumie ponad 20 mld dolarów. W jej trakcie walory spółki odrobiły część strat, ale wciąż były o kilka procent tańsze w porównaniu z piątkowym kursem.