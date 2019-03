Wszystkie samoloty Boeing 737 MAX zostaną wyposażone w specjalną lampkę ostrzegawczą, sygnalizującą nieprawidłowe działanie systemu stabilizacji (MCAS) - poinformowała AFP, powołując się na źródła zbliżone do producenta.

Do tej pory taka sygnalizacja była opcjonalnym elementem wyposażenia samolotów tego typu i była dodatkowo płatna. Według AFP, samoloty Boeing 737 MAX 8, które w ostatnich kilku miesiącach rozbiły się w Indonezji i w Etiopii, nie posiadały takiej lampki.

Montowanie sygnalizacji świetlnej we wszystkich maszynach typu 737 MAX jest jedną ze zmian, które Boeing zamierza wprowadzić w swoich samolotach, obecnie uziemionych na całym świecie.



System MCAS ma zapobiegać utracie siły nośnej przez samolot. To właśnie on jest wskazywany jako najbardziej prawdopodobna przyczyna obu ostatnich katastrof takich maszyn - tej z końca października w Indonezji, gdy zginęło 189 osób, i tej, która miała miejsce 10 marca w Etiopii, gdy zginęło 157 osób. Zapisy z czarnych skrzynek wskazują, że system zbyt łatwo się włącza, co powoduje trudności z kontrolowaniem samolotu.

Uziemienie boeingów

Kosztowna operacja na polskim niebie. Linie zastępują boeingi 737 MAX Trzy linie latające z Polski – polskie PLL LOT oraz Enter Air i czeskie Smartwin... zobacz więcej » Obecnie zawieszone są loty wszystkich samolotów 737 MAX. Boeing dostarczył do tej pory 371 maszyn 737 MAX 8 i 737 MAX 9 i ma złożone zamówienia na około 5000 kolejnych.

W czwartek pisaliśmy, że polska czarterowa linia lotnicza Enter Air planuje wystąpić o odszkodowanie do Boeinga w związku z uziemieniem maszyn. Na razie na taki krok nie zdecydowały się Polskie Linie Lotnicze LOT. "LOT nie podjął ostatecznych decyzji" - mogliśmy przeczytać w odpowiedzi przesłanej tvn24bis.pl.

Wcześniej informowaliśmy, że odszkodowania od amerykańskiego koncernu domaga się norweski niskobudżetowy przewoźnik lotniczy Norwegian Air Shuttle. Taki krok zapowiedziały także czeskie linie lotnicze Smartwings.

Zgodnie z szacunkami firm Melius Research i Jefferies uziemienie wszystkich samolotów może kosztować Boeinga od 1 miliarda do 5 miliardów dolarów. Oba te szacunki przewidują uziemienie maszyn na trzy miesiące.

Jak pisało jednak CNN, producent może pozwolić sobie na taki wydatek. W ubiegłym roku Boeing osiągnął bowiem rekordowe przychody w wysokości 101 miliardów dolarów i 10,6 miliarda dolarów zysku. Tymczasem prognozy na ten rok są jeszcze lepsze.

W ubiegłym tygodniu Boeing poinformował w komunikacie, że ma "pełne zaufanie" do bezpieczeństwa maszyn 737 MAX. Jednak po konsultacji z amerykańską Federalną Administracją Lotnictwa Cywilnego (FAA), amerykańską Krajową Radą ds. Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) oraz władzami lotniczymi i jej klientami na całym świecie, Boeing zdecydował o zaleceniu FAA tymczasowego zawieszenia operacji wszystkich 371 samolotów typu 737 MAX.



Reuters poinformował w sobotę - powołując się na źródła zbliżone do producenta - że amerykański koncern planuje zaktualizować oprogramowanie we wszystkich samolotach typu 737 MAX maksymalnie w ciągu 10 dni.

Katastrofa w Etiopii

10 marca Boeing 737 MAX 8 linii Ethiopian Airways rozbił się kilka minut po starcie z lotniska w Addis Abebie. W katastrofie zginęło 157 osób - wszystkie znajdujące się na pokładzie.

Była to druga katastrofa tego modelu samolotu, który wszedł do komercyjnej eksploatacji niespełna dwa lata temu. Pod koniec października 2018 roku taki sam samolot rozbił się w Indonezji.