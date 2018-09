Kalendarze z Władimirem Putinem trafiły do sprzedaży

Najnowsze kalendarze ze zdjęciami Władimira Putina właśnie trafiły do sprzedaży. Kosztują 50 rubli, czyli około 2,8 złotego, a ich obecność na rosyjskim rynku to już właściwie tradycja. Publikacja nazywana jest nawet "niezbędnikiem każdego Rosjanina". Każdy miesiąc ilustrowany jest innym zdjęciem głowy państwa. Na jednym z nich gospodarz Kremla pozuje na przykład z dzikim zwierzęciem, na innym towarzyszą mu panny młode. Ale pomimo różnorodności kalendarz nie wszystkim przypadł do gustu. - Jak długo ten sam kandydat będzie prezydentem. Nie mamy nic przeciwko stabilności, ale nasze serca żądają zmiany - komentuje jeden z Rosjan.