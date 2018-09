Wiceminister Szwed o tym, co się zmieni w zakazie handlu w niedziele

W Wielkiej Brytanii ruszy nowy format Tesco - dyskontowa sieć sklepów pod szyldem Jack’s. Ma to być odpowiedź na konkurencję głównie ze strony niemieckich handlowych gigantów takich jak Lidl, czy Aldi.

Prezes Tesco Dave Lewis otworzy pierwszy sklep w czwartek w mieście Chatteris w hrabstwie Cambridgeshire we wschodniej Anglii.

Nowy format Tesco wystartuje pod szyldem ''Jack’s''. Nazwa ma upamiętnić Jacka Cohena, który założył firmę w 1919 roku.

Jak informuje internetowy serwis brytyjskiego dziennika Guardian, w ciągu najbliższych sześciu miesięcy Tesco chce otworzyć 10-15 dyskontów w ramach nowej sieci.

Zagrożony lider

Obecnie Tesco jest największym detalistą w Wielkiej Brytanii z 27,4 proc. udziałem w rynku. Wkrótce może zostać jednak zdetronizowany przez Sainsbury's - gracza numer dwa, który chce przejąć Asdę, trzecią co do wielkości sieć.

Jak zauważa Reuters, w związku z kryzysem finansowym, wzrostem znaczenia sprzedaży przez internet, zmianą zwyczajów zakupowych, a także zwiększeniem znaczenia mniejszych sklepów, brytyjscy handlowi potentaci zastanawiają się, jak najlepiej obronić swój udział w rynku. Zazwyczaj odpowiedzią są niższe ceny.

Uruchomienie przez Tesco nowego formatu ma dodatkowo pozwolić przejąć część rosnącego rynku, który zagospodarowują Aldi i Lidl.

W Polsce cięcia

W ubiegłym tygodniu wysłaliśmy pytania do Tesco Polska, czy sieć Jack’s pojawi się także w Polsce. Do momentu publikacji artykułu sieć nie odpowiedziała jednak na nasze pytania.

Tymczasem w naszym kraju Tesco przechodzi poważną restrukturyzację. W sierpniu informowaliśmy o planach likwidacji 13 przynoszących straty placówek w Polsce. W wyniku ogłoszonych zmian, może dojść do zwolnienia nawet 2200 pracowników. Dodajmy, że pod koniec maja przedstawiciele brytyjskiej sieci poinformowali o zamknięciu trzech placówek w naszym kraju. Na początku lutego - 18 sklepów, zaś w styczniu zamknięto trzy placówki.

W efekcie, jak zauważył branżowy portal wiadomoscihandlowe.pl, liczba placówek Tesco w Polsce spadnie spadnie do 383. Jeszcze trzy lata temu, u szczytu rozwoju firmy, było ich około 450.