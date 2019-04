Linia lotnicza Jet Airways tymczasowo zawiesiła wszystkie loty krajowe i międzynarodowe. Przewoźnik z Indii ma ogromne problemy finansowe i bezskutecznie poszukuje nowego źródła finansowania.

Przewoźnik, zadłużony na 1,2 mld dolarów, od kilku tygodni balansuje na krawędzi bankructwa. Rozmowy z kredytodawcami nie przyniosły dotychczas ratunku.

Dwa źródła w państwowych bankach powiedziały Reutersowi, że banki odrzuciły wniosek Jet Airways o 4 mld rupii (58 mln dolarów) pożyczki, potrzebne na najpilniejsze wydatki.

Bez wyboru

Bez wyboru

"Linia lotnicza nie ma dziś innego wyboru jak tylko tymczasowo zawiesić operacje lotnicze" - poinformowała firma w oświadczeniu.

Naresh Goyal, który ćwierć wieku zakładał Jet Airways, ustąpił w ub. miesiącu ze stanowiska prezesa firmy. Piloci, inżynierowie i personel naziemny już od miesięcy nie otrzymywali wynagrodzenia.

Ostatni lot odbył się w środę, ponieważ linia nie miała już pieniędzy na paliwo i inne usługi.

Przewoźnik podziękował klientom za wsparcie okazywane przez ponad 25 lat i przeprosił za zakłócenie ich planów podróży. Dodał jednocześnie, że cały czas szuka inwestora i ma nadzieję na szybkie wznowienie lotów.

W szczytowym momencie Jet Airways obsługiwał ponad 600 rejsów dziennie. W swojej flocie linia posiada ponad 120 samolotów i zatrudnia 23 tys. pracowników. Był to największy prywatny przewoźnik w Indiach. Latał także do Europy.



W ostatnich tygodniach został jednak zmuszony do anulowania setek lotów. Linia znalazła się pod ogromną presją z powodu intensywnej konkurencji ze strony tanich przewoźników (IndiGo oraz SpiceJet), wyższych cen ropy i słabej rupii.

Fala bankructw

Jet Airways to kolejna linia, którą dotknęły problemy finansowe. Pod koniec marca działalność zakończyła islandzka linia lotnicza WOW Air. W sierpniu ub. r. na podobny krok zdecydowały się belgijski VLM oraz szwajcarskie linie Skywork Airlines AG. Ponadto w ubiegłym roku niewypłacalność ogłosił niemiecki oddział Small Planet. Swoją działalność zakończyła także linia Azur Air, podobnie jak nordycki przewoźnik Primera Air.

W lutym br. wniosek o upadłość złożyły zaś niemieckie linie lotnicze Germania. Kilkanaście dni później zakończenie działalności ogłosiła również brytyjska linia lotnicza FlyBMI.