W Stanach Zjednoczonych na aukcję trafiła jednocentowa moneta, której wartość może sięgać 1,67 miliona dolarów.

Moneta wystawiona na aukcji pochodzi z kolekcji Dona Lutesa Juniora. Znalazł ją jako nastolatek w 1947 roku, w trakcie liczenia pieniędzy na lunch.

Moneta została wybita cztery lata wcześniej i najprawdopodobniej jest jedną z około dwudziestu, jakie zostały wyprodukowane.

"Pomimo nieustannych poszukiwań przez chętnych kolekcjonerów przez ponad 70 lat tylko garść okazów kiedykolwiek odkryto" - napisał w komunikacie Heritage Auctions, dom aukcyjny, który organizuje licytację.

Błąd w produkcji

W tamtym okresie jednocentówki były wykonane ze stali ocynkowanej, lecz na skutek błędu kilka monet zostało wybitych ze stopu miedzi i cyny.

Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych zapewnił wprawdzie, że wadliwe bilony nigdy nie trafiły na rynek, jednak wśród ludzi od razu zaczęły krążyć plotki, że niektóre miedziane centy jednak przedostały się do obiegu. Potwierdzeniem tego faktu jest moneta, która trafiła do rąk Dona Lutesa.

Sam Lutes zmarł we wrześniu 2018 roku, a moneta trafiła na aukcję. - Jest to najsłynniejsza błędna moneta w amerykańskiej numizmatyce i to właśnie sprawia, że ​​jest to takie ekscytujące - powiedziała Sahra Miller z domu aukcyjnego Heritage Auctions.