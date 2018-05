Ponad 500 tysięcy zagranicznych pracowników zamierza przyjąć Japonia do 2025 roku w wybranych sektorach gospodarki, aby zrównoważyć w ten sposób skutki starzenia się społeczeństwa i związanego z tym deficytu siły roboczej - poinformowała w środę agencja Kyodo.

Decyzja ta zostanie włączona do nowej wizji polityki gospodarczej premiera Shinzo Abego, która ma zostać przedstawiona w połowie czerwca. Propozycje wiążących się z tym zmian w prawie rząd ma przedstawić w parlamencie na jesieni.

Bez rodziny