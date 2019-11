Drużyna G2 Esports, w której gra Marcin "Jankos" Jankowski, zajęła drugie miejsce w mistrzostwach świata w League of Legends. Zwyciężyła ekipa z Chin.

Niedzielny finał w Paryżu pomiędzy hiszpańskim G2 Esports a chińskim zespołem FunPlus Phoenix był jednostronnym pojedynkiem. Gracze z Państwa Środka zwyciężyli 3-0 i tym samym sięgnęli po tytuł mistrzów świata.



G2 z Polakiem w składzie musiało zadowolić się tytułem wicemistrza.

Po porażce Jankowski napisał na Twitterze, że drużyna powinna być dumna z tego, co osiągnęła. Przyznał również, że przeciwnicy byli lepsi. Obiecał, że w przyszłym roku postara się mocniej.



Według agencji analitycznej Esport Charts mecz finałowy oglądało (między innymi przez internet) nawet 3,7 miliona widzów.



Grand Finals #Worlds2019



Peak of the 3rd game - 3 700 545@G2esports vs @FPX_Esports #LoL @lolesports



17% more viewers of the English streams than in the semifinals. pic.twitter.com/t7gfDqcX6A — Esports Charts (@EsportsCharts) November 10, 2019





Pierwszy raz w finale Worlds 2019

Źródło: PAP/EPA / JULIEN DE ROSA Drużyna "Jankosa" przegrała w finale Jeszcze przed niedzielnym spotkanie "Jankos" mówił w rozmowie z tvn24bis.pl, że mecz finałowy będzie na pewno trudniejszy niż dotychczasowe.



Jankowski (rocznik 1995) w latach 2016 i 2018 docierał już do półfinałów mistrzostw świata w LoL. Tegoroczne wicemistrzostwo świata to największy jego sukces w tych rozgrywkach.



Gra komputerowa League of Legends została stworzona dekadę temu przez firmę Riot Games, ale nadal przyciąga przed monitory miliony osób dziennie - zarówno graczy jak i widzów.

Popularny LoL daje możliwość pojedynków z innymi osobami przez internet w świecie fantasy. Naprzeciwko siebie stają dwie pięcioosobowe drużyny, a rozgrywka jest obserwowana z góry. Każdy gracz wybiera postać o różnych cechach (w dużym skrócie niektóre są szybsze, inne silniejsze, posiadają również różne moce). Drużyna ma swoją bazę, a w niej Nexusa, czyli jej serce. Gdy przeciwnik go zniszczy, wygrywa.