Eurogrupa porozumiała się na temat warunków wyjścia Grecji z programu pomocowego, w tym restrukturyzacji jej zadłużenia. Unijni urzędnicy i władze w Atenach ogłaszają wyjście kraju z kryzysu. - Ile razy rząd to mówił? Wydłużają pożyczkę i ogłaszaj koniec kryzysu. Udają, że kryzys się skończył. Greckiego długu nie da się spłacić - mówi tymczasem Janis Warufakis, ekonomista, były minister finansów Grecji, który był gościem w programie "Fakty o Świecie" w TVN24 BiS. - To podejście Unii Europejskiej nas osłabia. Może powinniśmy się zająć kryzysami systematycznie - podkreślał w rozmowie z Michałem Sznajderem.

Były minister finansów Grecji uważa również, że Europa potrzebuje wspólnego budżetu, a Unię Europejską musimy naprawić. - System rynkowy i kapitalizm ma kłopoty. Przeszedł przez spazmy. Przyszedł kryzys polityczny i polityka się wali, gospodarka również. To jest to, co widzimy w Unii Europejskiej. Trump został wybrany bo ponad połowa rodzin w Stanach Zjednoczonych nie jest w stanie kupić samochodu - ocenił grecki polityk.