W wieku 84 lat w Nowym Jorku zmarł Jack Welch. Legendarny biznesmen przekształcił General Electric w jedną z największych spółek w Stanach Zjednoczonych.

- Przyczyną śmierci była niewydolność nerek - poinformowała jego trzecia żona Suzy Welch, cytowana przez "The New York Times". Biznesmen zmarł w niedzielę w Nowym Jorku.

Jack Welch nie żyje

Welch był jednym z najbardziej znanych i cenionych liderów korporacyjnych w Stanach Zjednoczonych. W latach 1981-2001 piastował funkcję prezesa i dyrektora generalnego koncernu General Electric.

Welch, z wykształcenia inżynier chemik, przekształcił GE z firmy produkującej żarówki i urządzenia w potęgę na rynku usług przemysłowych i finansowych. "Podczas jego kadencji przychody GE wzrosły prawie pięciokrotnie, a kapitalizacja firmy 30-krotnie" - wskazała AP.

Jednocześnie jako menedżer doprowadził do likwidacji tysięcy miejsc pracy, dlatego zyskał przydomek "neutronowego Jacka".



W 1999 roku magazyn "Fortune" przyznał mu tytuł menedżera stulecia.



Kondolencje z powodu śmierci Welcha przekazał rodzinie między innymi prezydent Donald Trump.

We wpisie na Twitterze podkreślił, że "nie było drugiego takiego lidera korporacyjnego jak 'neutronowy' Jack". "Był moim przyjacielem i wsparciem" - podkreślił amerykański przywódca.