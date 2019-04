Praca przez 12 godzin dziennie sześć dni w tygodniu jest ogromnym błogosławieństwem dla młodych ludzi - uważa Jack Ma, założyciel Alibaby i jeden z najbogatszych ludzi na świecie.

Ma to jeden z najbardziej znanych chińskich liderów biznesu. W 1999 roku był jednym z założycieli Alibaby, która stała się jedną z największych na świecie firm z branży e-handlu.

Sukces po nadgodzinach

Miliarder, którego majątek Bloomberg szacuje na 43,5 mld dolarów, zabrał głos w debacie dotyczącej równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym oraz godzin nadliczbowych, wymaganych przez niektóre firmy technologiczne w związku ze spowolnieniem w sektorze.

W przemówieniu skierowanym do pracowników Alibaby Ma bronił modelu "996", który oznacza pracę od godz. 9 rano do godz. 9 wieczorem przez 6 dni w tygodniu.

Gazeta ujawniła, że najbogatszy Chińczyk jest członkiem partii komunistycznej Miliarder Jack Ma, założyciel firmy Alibaba i jeden z najbogatszych ludzi w Chin... zobacz więcej » - Osobiście uważam, że praca "996" jest ogromnym błogosławieństwem. Wiele firm i wiele osób nie ma takiej możliwości. Jeżeli nie pracujesz "996" gdy jesteś młody to kiedy będziesz mógł to robić? - powiedział.

Ma podkreślił, że on i jego pracownicy regularnie pracowali w godzinach nadliczbowych. - Na tym świecie każdy chce sukcesu, miłego życia, chce być szanowany - mówił. - Chciałbym wszystkim zapytać: jeśli nie włożycie więcej czasu i energii niż inni, jak możecie osiągnąć pożądany sukces - pytał.

Jak zaznaczył nie żałuje, że pracował przez 12 godzin dziennie. - Nigdy bym tego nie zmienił – oświadczył.

Co ciekawe, jeszcze w 2017 roku Jack Ma prognozował, że "za 30 lat ludzie będą pracować tylko cztery godziny dziennie". - Mój dziadek pracował 16 godzin dziennie w gospodarstwie rolnym i mówił, że jest bardzo zajęty. My pracujemy po 8 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu i też myślimy, że jesteśmy bardzo zajęci - mówił w Detroit Jack Ma. Dodał, że jego zdaniem niewykluczone jest, że tydzień pracy będzie miał jedynie cztery dni.

Kontrowersje

Nie wszyscy są jednak zwolennikami kontrowersyjnego modelu "996". Niektórzy argumentują, że model narusza on prawo, zgodnie z którym czas pracy nie może przekroczyć 40 godzin tygodniowo.

"Tworzenie kultury korporacyjnej zachęcania do nadgodzin. Na pewno nie poprawia to konkurencyjności firmy, ale może zahamować i zaszkodzić zdolności do innowacji" - napisał anonimowy autor w "People's Daily", dzienniku Komunistycznej Partii Chin.