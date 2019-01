Władze Izraela zdecydowanie potępiły przegłosowanie przez niższą izbę parlamentu Irlandii ustawy uznającej za niezgodny z prawem handel towarami pochodzącymi z żydowskich osiedli na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Przewodniczący Knesetu Juli Edelstein odwołał w poniedziałek wyjazd przedstawicieli parlamentu do Dublina.



- To nie jest zaskakujące, że Irlandia kolejny raz próbuje krzywdzić i bojkotować Izrael - powiedział Edelstein. - Prawo bojkotujące Judeę i Samarię ma poważne reperkusje dla relacji między państwami. Dlatego zleciłem odwołać wizytę delegacji Knsesetu w Irlandii, do której miało dojść w marcu - dodał.

Izrael krytykuje irlandzką ustawę