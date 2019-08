Iran: kara śmierci dla amerykańskich szpiegów. Trump: kłamią, zero prawdy

Toman - tak będzie się nazywała nowa waluta Iranu. Zmiany są spowodowane wyraźnym osłabieniem obecnie wykorzystywanego riala wobec dolara. Rząd zdecydował, że toman będzie miał cztery zera mniej niż rial, by w ten sposób ułatwić mieszkańcom dokonywanie transakcji.

Według komunikatu Rada Ministrów zatwierdziła w środę projekt zmiany nazwy waluty narodowej na toman. Jak podkreślono w komunikacie, "ludność Iranu posługuje się tradycyjnie tą nazwą od bardzo dawna".

Waluta Iranu

Gubernator irańskiego banku centralnego Abdolnaser Hemati, wybrany w 2018 roku na to stanowisko z zadaniem podjęcia walki ze spekulacjami na rynku walutowym, zapowiedział w środę również "całościową reformę irańskiego sektora bankowego".

Rośnie napięcie związane z Iranem. Ropa w górę Notowania ropy naftowej w USA zbliżają się już do 58,5 dolarów za baryłkę. Rośni... zobacz więcej » W szczytowym momencie kryzysu, we wrześniu i październiku ubiegłego roku, dolar amerykański kosztował już 200 tysięcy irańskich riali. W ostatnim czasie staniał do 120 tysięcy riali, podczas gdy oficjalny kurs wymiany wynosi 42 tysięce riali.

Amerykańskie sankcje, które dotknęły wielu sektorów irańskiej gospodarki, między innymi sektora bankowego i energetycznego, weszły w życie w sierpniu i listopadzie ub. roku w następstwie decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o wycofaniu się Waszyngtonu z wielostronnego porozumienia nuklearnego z 2015 roku.



Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że w tym roku irańska gospodarka skurczy się o 6 procent.