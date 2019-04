Odtwórz: Światowy Dzień Żywności - co zrobić, by marnować mniej jedzenia?

70 procent firm zmniejszyło ilość cukru i soli w swoich produktach spożywczych i napojach - wynika z najnowszego raportu The Consumer Goods Forum (CGF) oraz Deloitte. Badanie przeprowadzono wśród przedsiębiorstw z branży handlowej z całego świata należących do CFG.

Według raportu "Health & Wellness Progress Report" od 2015 r. najwięksi na świecie producenci żywności poprawili skład ponad 320 tys. produktów.

Zmiany są konieczne, bo jak ostrzega CGF, należy się spodziewać nawet 50 proc. wzrostu zachorowalności na cukrzycę do 2045 roku.

"Jesteśmy świadkami wielkiej rewolucji. Konsumenci na całym świecie zyskują większą świadomość środowiskową i społeczną, coraz bardziej interesując się zdrowym stylem życia. Dostrzegli to również producenci i sieci handlowe" - mówi, cytowana w komunikacie, Irena Pichola z Deloitte.

Z badania CGF i Deloitte wynika, że firmy coraz częściej podają kluczowe informacje o składzie żywności i napojów na opakowaniach, a w przypadku produktów kosmetycznych - zrozumiałe informacje o przeznaczeniu i sposobie używania.

Zwrócono również uwagę na to, że technologia umożliwiła "konsumentom bezprecedensowy dostęp do informacji o składnikach i surowcach".

Z kolei w badaniu przeprowadzonym wśród członków CGF i Chartered Institute of Marketing - "The Honest Product" - zauważono, że 90 proc. korporacji dostrzegło, iż "konsumenci są obecnie bardziej zainteresowani przejrzystością niż jeszcze pięć lat temu". Stwierdzono również, że w przyszłości to zainteresowanie transparentnością w kwestiach środowiskowych i zdrowotnych jeszcze wzrośnie.

CGF zrzesza ok. 400 globalnych sprzedawców detalicznych, producentów i usługodawców w 70 krajach. Są to m.in. Danone, Carrefour, Johnson & Johnson, Shell, Tesco czy Walmart. Członkowie wypracowali w ubiegłym roku przychody w wysokości 3,5 bln euro (15 bln zł), a zatrudniają prawie 10 mln osób.

Deloitte jest jednym z czterech światowych liderów na rynku doradczym. Do tzw. Wielkiej Czwórki należą jeszcze PwC, EY oraz KPMG.