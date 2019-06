Programiści w spódnicy. Jaką rolę w IT odgrywają kobiety?

Firma IBM potwierdziła redukcję zatrudnienia, która według informatorów może dotknąć nawet 1,7 tysiąca osób. Przedsiębiorstwo zaznaczyło jednak, że prowadzi intensywną rekrutację w kluczowych oddziałach - podał serwis CNBC.

Firma potwierdziła zwolnienia po tym jak zgłoszono je na internetowym forum TheLayoff. Według IBM restrukturyzacja dotyczy "niewielkiej liczby pracowników". IBM przejmie Red Hat. "Największy zakup w historii" IBM poinformował, że przejmie amerykańską firmę Red Hat za 34 miliardy dolarów,... zobacz więcej »

Element szerszej strategii

Anonimowe źródło CNBC wskazało, że redukcja dotknie ok. pół procenta kadry. Jak obliczył serwis, oznaczałoby to ok. 1,7 tys. osób z ponad 340 tys. zatrudnionych. IBM ogłaszało już podobne cięcia kadrowe w 2016 i 2017 r.

W oficjalnym oświadczeniu IBM wskazało, że zmiana ta jest elementem szerszej strategii koncentracji na wysokowartościowych segmentach rynku informatycznego.

Przedstawiciel przedsiębiorstwa zaznaczył także, że firma zatrudnia wielu nowych pracowników w rozwijających się obszarach, istotnych dla koncernu. Obecnie na stronie IBM zaleźć można ok. 7,7 tys. ofert pracy.

Przejęcie Red Hat

Koncern planuje obecnie przejęcie dewelopera otwartego oprogramowania Red Hat za sumę 34 mld dolarów. Negocjacje mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

Przejęcie przedsiębiorstwa ma wspomóc działania IBM w segmencie chmury obliczeniowej. Przedsiębiorstwo oferuje własne rozwiązanie w tym zakresie, ale wykupienie Red Hat ma pozwolić na generowanie zysków nawet, jeśli klienci wykorzystują konkurencyjne rozwiązania takie jak Amazon Web Services czy Microsoft Azure - wskazała firma analityczna Synergy Research Group.

W Red Hat pracuje obecnie nieco ponad 13 tys. osób - wynika z raportu firmy z lutego b.r.

Wartość giełdowa IBM od początku roku umocniła się o ok. 16 proc. W kwietniu spółka ogłosiła jednak kwartalne wyniki poniżej prognoz analityków i 5-procentowy spadek dochodów w porównaniu z identycznym okresem w 2018 r. W obecnym roku firma chce osiągnąć dochód w minimalnej wysokości 13,90 dolara za pojedynczą akcję, podczas gdy statystyka ta osiągnęła 13,81 dolara w roku ubiegłym.