Brytyjski holding finansowy HSBC ogłosił we wtorek plan restrukturyzacyjny, który zakłada zwolnienie 35 tysięcy pracowników w ciągu trzech lat.

Największy europejski bank pod względem aktywów, którego większość przychodów pochodzi z Azji, poinformował, że w 2019 roku spółka zanotowała spadek zysku przed opodatkowaniem o 33 procent rok do roku do 13,35 miliarda dolarów. Tymczasem oczekiwano zysku na poziomie 20,03 miliarda dolarów.

HSBC zwolni pracowników

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że bank zmaga się ze spowolnieniem gospodarczym na swoich głównych rynkach, epidemią koronawirusa, a także wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Bank zapowiedział we wtorek cięcie etatów. - W wyniku programu restrukturyzacyjnego liczba naszych pracowników zmniejszy się z 235 tysięcy do blisko 200 tysięcy w ciągu najbliższych trzech lat - zapowiedział w rozmowie z agencją Reutera tymczasowy dyrektor naczelny HSBC Noel Quinn.

Bank poinformował, że epidemia koronawirusa miała znaczący wpływ na jego działalność. Quinn wskazał, że w dłuższej perspektywie może to zmniejszyć przychody i spowodować wzrost liczby tak zwanych złych kredytów.

W Stanach Zjednoczonych, gdzie - jak wskazał Reuters - bank od lat nie osiąga dobrych wyników, HSBC zapowiedziało, że zamknie około jedną trzecią z 224 oddziałów. Oferta holdingu na tym rynku ma być skierowana tylko do klientów międzynarodowych i z dużym majątkiem.

HSBC należy do największych instytucji bankowych i finansowych na świecie. Obsługuje ponad 40 mln klientów i prowadzi działalność w ponad 60 krajach na pięciu kontynentach. Główna siedziba firmy znajduje się w Londynie.

Około 17.30 wartość akcji banku notowanych na londyńskim parkiecie zniżkowała o około 6,3 procent.