78 procent polskich eksporterów i importerów oczekuje wzrostu obrotów w 2018 roku - wynika z raportu banku HSBC. Pod względem optymizmu znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce wśród wszystkich ankietowanych rynków na świecie.

HSBC zauważa w raporcie, że nasza gospodarka odbiła się w 2017 roku po przejściowym spowolnieniu w 2016 roku, spowodowanym przerwą w inwestycjach, finansowanych przez Unię Europejską. W ubiegłym roku wzrosły płace, co przy niskiej inflacji spowodowało, że gospodarstwa domowe zaczęły więcej wydawać na konsumpcję. Rosnący popyt m.in. na europejskich rynkach wpłynął na wyniki eksportu. W 2017 roku eksport wzrósł o około 14 proc. (rok do roku), podczas gdy w 2016 roku zanotowano jedynie 3 proc. wzrost.

Prognoza na 2018 rok

Badanie pokazuje, że 78 proc. polskich firm spodziewa się wzrostu obrotów w 2018 roku. Pod względem optymizmu znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce wśród wszystkich ankietowanych rynków na świecie.

Poproszeni o wskazanie najbardziej obiecujących kierunków rozwoju biznesu w perspektywie 3-5 lat, polscy eksporterzy i importerzy wskazywali najczęściej na Niemcy (24 proc.), USA (15 proc.) oraz Francję (11 proc.).

Minister: słabszy złoty to dobra wiadomość dla części firm Słabszy złoty to dobra wiadomość dla eksporterów - oceniła we wtorek minister fi... zobacz więcej » Dwie trzecie ankietowanych polskich firm przewiduje, że wraz z rozwojem ich międzynarodowego biznesu wzrośnie ich zapotrzebowanie na instrumenty służące finansowaniu handlu. Pytani o ewentualne bariery w dostępie do finansowania, przedsiębiorcy najczęściej wskazują na zmienność kursów walut (33 proc.), bariery regulacyjne (32 proc.) i wysokość kosztów transakcji (32 proc.).

Zagrożenia

Autorzy raportu zaznaczają, że jednym z kluczowych zagrożeń dla wzrostu PKB i przyszłej wymiany handlowej Polski jest brexit. Zresztą efekt referendum z czerwca 2016 roku już jest odczuwalny, ponieważ udział Wielkiej Brytanii w polskim eksporcie towarów spadł z 6,9 proc. w 2015 roku do 6,5 proc. w 2017 roku, a eksport usług z 7 proc. do 5,6 proc.

Według HSBC, Polska będzie nadal odgrywać ważną rolę w europejskich łańcuchach dostaw, wykorzystując m.in. stosunkowo wysoko wykwalifikowanych pracowników. Podobnie jak w innych szybko rozwijających się gospodarkach o średnim dochodzie, coraz ważniejszą siłę napędową wzrostu będą stanowiły usługi, głównie turystyczne, B2B i transportowe.

Jednocześnie jednak spadająca populacja osób w wieku produkcyjnym będzie nadal zwiększać koszty pracy, czemu nie sprzyja obniżenie wieku emerytalnego w październiku 2017 roku. Napływ około 2 milionów ukraińskich migrantów pomoże zmniejszyć część tej presji, ale nie spowoduje całkowitego zrekompensowania luki.

"Pod tym względem trzeba podjąć działania, takie jak podniesienie poziomu umiejętności siły roboczej, a także zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy" - czytamy w raporcie.

Najważniejsi partnerzy handlowi

Największym partnerem handlowym Polski pozostaną (w perspektywie do 2030 roku) Niemcy, a na kolejnych miejscach znajdą się Francja, Wielka Brytania, USA oraz Turcja. Wzrastać będzie znaczenie innych rynków - Chin, Indii czy Arabii Saudyjskiej.

Badanie opinii eksporterów i importerów zostało przeprowadzone przez agencję badawczą Kantar na zlecenie banku HSBC. Wzięło w nim udział ponad 6 tys. firm z 26 krajów, w tym 200 polskich przedsiębiorstw.