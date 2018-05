Odtwórz: Co oznaczają gwiazdki w hotelach?

Wszystko wskazuje na to, że nowojorski hotel Plaza już wkrótce zmieni właściciela. Sahara India Pariwar, do której należy większościowy pakiet udziałów w nieruchomości, przyjęła ofertę opiewającą na 600 milionów dolarów. Transakcja ma zostać zamknięta do 25 czerwca tego roku.

Jak podaje Bloomberg, większościowy pakiet nabędą Shahal Khan, założyciel White City Ventures z siedzibą w Dubaju oraz Kamran Hakim, właściciel nowojorskiego Hakim Organization.

- Pracowaliśmy przez trzy i pół roku, aby dotrzeć do tego etapu i nie możemy się doczekać, aż zostanie on zamknięty - powiedział w rozmowie z agencją Khan, który nie chciał udzielić więcej informacji. Komentarza w sprawie odmówił z kolei Kamran Hakim.

O transakcji jako pierwszy napisał branżowy portal The Real Deal.

Zmiany właścicieli

Plaza to luksusowy, pięciogwiazdkowy hotel na Manhattanie. Jest położony przy skrzyżowaniu Central Park South i Piątej Alei.

Nieruchomość została otwarta 111 lat temu i w przeszłości wielokrotnie były tam nagrywane zdjęcia do różnych filmów i seriali, jak choćby "Kevin sam w Nowym Jorku" czy "Przyjaciele".

Właścicielem hotelu Plaza był między innymi obecny prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który został jednak zmuszony do jego sprzedania ponad 20 lat temu, kiedy zmagał się z kłopotami finansowymi.

Obecnymi właścicielami nieruchomości są indyjska grupa kapitałowa Sahara India Pariwar, firma Kingdom Holdings kontrolowana przez saudyjskiego księcia Al-Waleeda bin Talala oraz Ashkenazy Acquisition.

Jak przypomina Bloomberg, Sahara India Pariwar od dłuższego czasu próbuje sprzedać swój większościowy, 70-procentowy pakiet udziałów w hotelu. Jednym z powodów jest decyzja indyjskiego rządu, który nakazał, by prezes grupy Subrata Rot zwrócił inwestorom miliardy dolarów.

CNBC zwraca z kolei uwagę, że mniejszościowi udziałowcy mają prawo do odmowy przyjęcia oferty opiewającej na 600 milionów dolarów. Taka możliwość upływa jednak w przyszłym tygodniu i jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, transakcja zostanie zamknięta w ciągu najbliższych siedmiu tygodni.