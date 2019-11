Jedna z największych gwiazd rocka - sir Rod Stewart - podzielił się swoja pasją. Przez prawie 30 lat muzyk w wolnym czasie budował model kolejki i amerykańskiego miasta z lat 40. ubiegłego wieku.

Przez ostatnie trzy dekady, pomiędzy nagrywaniem i płyt i koncertami, Stewart bez reszty poświęcał się swojej pasji. Na poddaszu swojego domu w Los Angeles, który kupił w 1993 roku, rockman budował makietę amerykańskiego miasta i kolei z lat 40. XX wieku.

90 procent

Swoje dzieło zaprezentował szerokiej publiczności w branżowym magazynie "Railway Modeller". Jak pisze "Daily Mail", makieta ma około 38 metrów długości i 7 metrów szerokości. Mosty, pociągi, magazyny i wieżowce - muzyk doskonale odwzorował nie tylko wygląd, ale i klimat podniszczonej industrialnej Ameryki po drugiej wojnie światowej.

"Znajduję piękno tam, gdzie inni widzą brzydotę - w nieociosanych drapaczach chmur i podniszczonych magazynach. Po prawie trzech dekadach (pracy - red.) i wielu spekulacjach na ten temat, z dumą przedstawiam Grand Street i Three Rivers City (Ulicę Główną i Miasto Trzech Rzek - red.)" - pochwalił się na Twitterze Stewart.



I find beauty in what many people see as ugly -- rugged skyscrapers, beaten-up warehouses.

Now after almost 3 decades and much speculation, I’m proud to unveil Grand Street and Three Rivers City! pic.twitter.com/ezmQO2SPOE — Sir Rod Stewart (@rodstewart) November 16, 2019

- Powiedziałbym, że 90 procent zbudowałem to sam. Nie szło mi jedynie z elementami elektrycznymi i miałem kogoś, kto zrobił to za mnie - przyznał w rozmowie z BBC Radio 2 muzyk.

Podkreślił też, że "wiele osób może się śmiać i uważać to hobby za śmieszne, ale moim zdaniem jest ono wspaniałe".

Miasto z makiety Stewarta łączy w sobie Nowy Jork i Chicago z okolic roku 1945. Co ciekawe, muzyk pracował nad elementami swojego wyjątkowego modelu nawet w trasie zawczasu prosząc o dodatkowy pokój, w którym mógł umieścić makietę i nad nią pracować w przerwach między koncertami.

- Prosiliśmy o to z wyprzedzeniem i nigdy nie było problemu. Wynoszono z pokoju łóżka i dodawano wiatraki, by poprawić cyrkulacje powietrza i wentylację - wyjaśnił muzyk.

74-latek z wielkim pietyzmem podszedł do budowy swojego modelu i nawet przy konstrukcji chodników starał się zadbać o to, by wyglądały na odpowiednio brudne.

- Zaczyna się od szarości. Potem dodaje się trochę koloru betonu, by każda płyta chodnikowa była odrobinę inna. Pęknięcia dodaje się czarną kredą, a potem jeszcze trochę śmieci w studzienkach ściekowych i trochę rdzy tu i tam. Większą radość czerpałem z budowania niż puszczenia w ruch kolejki - stwierdził Stewart.

Jools Holland, muzyk a także entuzjasta modelowania powiedział: - Tak wielkie projekty, jak ten Sir Roda, są niczym dzieła sztuki. Jak piękny obraz, który stworzono w trzech wymiarach.

Muzyk budując makietę kolei wydał 13 płyt i 19 razy wyruszał w trasę.