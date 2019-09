TripAdvisor wygrał proces z hiszpańskim właścicielem dwóch restauracji. Proces został wytoczony przez przedsiębiorcę, który twierdził, że na portalu turystycznym znajdowało się zbyt dużo negatywnych opinii o jego restauracjach.

Sąd w Barcelonie orzekł, iż właściciel restauracji Marina Beach Club oraz Panorama w Walencji nie miał prawa żądać odszkodowania od władz portalu TripAdvisor, gdyż nie doszło do ingerencji administratorów w opinie zamieszczane na jego stronie o obu lokalach.



Sędzia zaznaczył, że nie doszło do złamania prawa, ponieważ "wszystkie filtry portalu działały poprawnie". Oczyścił też amerykański portal z zarzutu o działanie w "złej wierze".



W orzeczeniu sędzia wskazał, że restaurator miał możliwość zgłaszania poprawek dotyczących informacji o swoich placówkach. Wskazał, iż wycofanie opinii na ich temat byłoby działaniem na niekorzyść klientów.

Domagał się odszkodowania

Właściciel obu restauracji domagał się od portalu "odszkodowania za straty moralne" w wysokości 660 tys. euro. Przedsiębiorca twierdził, że opinie internautów pojawiające się na portalu osłabiły wizerunek jego lokali.



W pozwie restaurator z Walencji oskarżył władze portalu o brak kontrolowania negatywnych komentarzy na temat swoich placówek gastronomicznych, a także o uniemożliwienie mu usunięcia swoich restauracji z grona lokali ocenianych przez użytkowników strony TripAdvisor.