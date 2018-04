Prawie 4 tysiące firm przeniosło swoje siedziby z Katalonii do innych części Hiszpanii między styczniem 2017 roku a marcem tego roku. Głównym powodem opuszczania regionu przez przedsiębiorców jest niestabilność polityczna, spowodowana dążeniami separatystycznymi Katalończyków.

Jak poinformował w sobotę barceloński dziennik "La Vanguardia", od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. Katalonię opuściło łącznie 3886 spółek. Przeniosły one swoje siedziby głównie do stołecznej aglomeracji, Aragonii, a także do wspólnoty autonomicznej Walencji.

Przez referendum

Większości hiszpańskich gmin grozi likwidacja. Wyludniają się Większości hiszpańskich gmin grozi likwidacja z uwagi na kurczącą się liczbę lud... zobacz więcej » Masową ucieczkę firm z Katalonii zapoczątkowało nieuznawane przez Madryt referendum niepodległościowe z 1 października ub.r. Już kilka dni po plebiscycie Caixabank oraz Sabadell, odpowiednio trzeci i piąty bank Hiszpanii, wyprowadziły swoje siedziby z regionu. Ich decyzja została wkrótce pozytywnie oceniona przez agencję ratingową Moody's.



W kolejnych tygodniach liczba opuszczających Katalonię firm zaczęła się zwiększać wraz z opublikowaniem przez Madryt 28 października przepisów unieważniających autonomię regionu i zdymisjonowaniem rządu Carlesa Puigdemonta, który opowiadał się za secesją od Hiszpanii.



Do grudnia ub.r. około 2500 spółek przeniosło swoje siedziby z Katalonii do innych części Hiszpanii.

Stały trend

Masowa ucieczka firm nie wyhamowała też w nowym roku. Z danych hiszpańskich urzędów notarialnych wynika, że tylko w pierwszym kwartale 2018 r. swoją siedzibę przeniosło do innych wspólnot autonomicznych kraju 1350 przedsiębiorstw działających dotychczas w Katalonii.



W tym roku największym beneficjentem zjawiska ucieczki firm z Katalonii jest aglomeracja Madrytu, gdzie przeniosły swoje siedziby 743 spółki. Z kolei do wspólnoty autonomicznej Walencji przeprowadziły się 144 firmy, do Aragonii – 112, a do Andaluzji - 92.



Na niestabilność gospodarczą Katalonii wpływ ma utrzymujący się w regionie kryzys polityczny. Od końca października nie udało się sformować rządu, a kolejni przedstawiani przez parlamentarną większość kandydaci na premierów nie znajdują aprobaty władz w Madrycie. Jeśli do maja nie uda się wyłonić rządu, Katalonię czekają kolejne wybory.