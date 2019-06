Do 2026 roku ma powstać trzeci pas startowy, a rozbudowa ma zakończyć się w 2050 roku - takie są główne założenia przedstawionego we wtorek planu generalnego ekspansji lotniska Heathrow pod Londynem.

Zmiany nurtów rzek, nowe trasy szybkiego ruchu oraz tunel pod pasem startowym - to znalazło się w założeniach planu przedstawionego do konsultacji społecznych. Mają one potrwać przez 12 tygodni. Do 13 września społeczności lokalne oraz udziałowcy będą mieli czas, by zgłaszać swoje uwagi do propozycji lotniska.

Heathrow od dłuższego czasu planuje rozbudowę, a jeszcze w 2016 roku rząd zaaprobował powstanie trzeciego pasa startowego. Ekspansja lotniska od początku spotyka się z silnymi protestami, zwłaszcza mieszkańców, którzy będą najbardziej dotknięci planowaną rozbudową.

Przeciwnicy powstania trzeciego pasa startowego najbardziej obawiają się wzrostu zanieczyszczenia powietrza oraz poziomu hałasu. By wyjść naprzeciw tym problemom w nowym planie znalazły się takie rozwiązania jak: strefa niskiej emisji (zanieczyszczeń), która wiązałaby się z karami dla osób jeżdżącymi niewystarczająco "ekologicznymi" samochodami.

Heathrow planuje również zwiększenie połączeń transportu publicznego oraz zagwarantowanie nocnej 6,5-godzinnej przerwy w lotach.

- Nie zamierzamy przeprowadzać ekspansji za wszelką cenę. Dlatego rozmawiamy z naszymi partnerami, mieszkańcami oraz rządem, by zapewnić zrównoważony i odpowiedzialny rozwój - podkreśliła Emma Gilthorpe, dyrektor wykonawcza odpowiedzialna za rozbudowę Heathrow.

- Wszystkie społeczności w Londynie ucierpią z powodu rozbudowy i namawiamy wszystkich mających wątpliwości, by wyrazili swoje zdanie głośno i klarownie podczas konsultacji - apeluje Paul Beckford z organizacji "No 3rd Runway Coalition" ("Koalicja Nie Dla Trzeciego Pasa").

Na granicy

Jeszcze w 2018 roku strona rządowa podkreślała, że rozbudowa jest konieczna, gdyż największe brytyjskie lotnisko jest już na granicy przepustowości.

Heathrow to najbardziej oblegane lotnisko w Europie - wynika z danych Bloomberga. Londyński port lotniczy obsłużył w ubiegłym roku 80 mln pasażerów. Wiceliderem rankingu był port lotniczy Charles de Gaulle w Paryżu z 72 mln pasażerów. Na podium znalazło się też lotnisko Schiphol w Amsterdamie, które obsłużyło 71 mln pasażerów.