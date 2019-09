Szwedzki miliarder Hans Rausing nie żyje. Jak podkreśliła agencja Reutera, przyczynił się on do rozwoju rodzinnej firmy Tetra Pak w jeden z największych na świecie koncernów zajmujących się produkcją opakowań do żywności - między innymi kartonów na mleko czy soki. Miał 93 lata.

Hans Rausing, syn założyciela firmy Tetra Pak Rubena Rausinga, zmarł w piątek w swoim domu w Wadhurst Park w południowej Anglii.

"Przemysłowiec i przedsiębiorca Hans Rausing zmarł spokojnie podczas snu w swoim domu...w piątek 30 sierpnia" - czytamy w oświadczeniu rodziny. Jak dodano, "jego żona Marit była u jego boku".

Hans Rausing nie żyje

Hans Anders Rausing urodził się 25 marca 1926 roku w Szwecji i ukończył studia na Uniwersytecie w Lund. Następnie w 1954 roku dołączył do firmy rodzinnej Tetra Pak, gdzie objął stanowiska dyrektora zarządzającego.

Rausing odziedziczył po ojcu połowę udziałów w koncernie w 1983 roku. Pod jego rządami przedsiębiorstwo stało się jedną z największych na świecie firm zajmujących się produkcją opakowań do żywności. W marcu 1990 roku przedsiębiorstwo zarejestrowało swój oddział także w Polsce.

Hans w 1995 roku zdecydował się jednak sprzedać swoje udziały w firmie starszemu bratu Gadowi Rausingowi za około 7 miliardów dolarów. Wcześniej, bo w 1982 roku, Rausing przeprowadził się do Wielkiej Brytanii ze względów podatkowych. W styczniu 2001 roku Rausing został głównym inwestorem w szwedzkiej firmie Ecolean, która zajmuje się produkcją elastycznych opakowań na żywność i napoje.

Po przejściu na emeryturę miliarder spędzał czas w Wadhurst Park, swojej posiadłości w Sussex, gdzie hodował jelenie i kolekcjonował zabytkowe samochody.

Rausing był sklasyfikowany na 112. miejscu na liście najbogatszych ludzi na świecie według Bloomberg Billionaires Index. Jego majątek był szacowany na 11,2 miliarda dolarów. Był drugi na liście najbogatszych Szwedów.

Hans Rausing miał troje dzieci.