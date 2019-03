Dwadzieścia polskich firm weźmie udział w rozpoczynających się w poniedziałek największych targach przemysłowych świata - Hannover Messe 2019. Na stoisku narodowym, które uruchomi Polska Agencja Inwestycji i Handlu, będą prezentowały swoje rozwiązania dla przemysłu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

- Targi w Hanowerze to doskonała okazja do długofalowej promocji polskiej myśli na arenie międzynarodowej i budowania silnych polskich marek. Pokazujemy, że Polska jest źródłem najnowszych technologii - powiedział wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński, który w poniedziałek otworzy Polskie Stoisko Narodowe na Hannover Messe 2019.



Podkreślił, że zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki oraz eksportu towarów i usług zaawansowanych technologicznie to jedne z kluczowych zadań resortu. - Zależy nam przede wszystkim na wzmocnieniu obecności polskiej oferty w miejscach już dobrze nam znanych i odważnym wchodzeniu polskich przedsiębiorców na nowe pozaeuropejskie rynki. Dlatego jesteśmy obecni na Hannover Messe, najważniejszych na świecie targach przemysłowych - zaznaczył wiceszef MPiT.

Hannover Messe 2019

Polskie auto elektryczne z pomocą "kolegów z Niemiec". Padł termin uruchomienia masowej produkcji Przed 2023 roku ruszymy z masową produkcją polskich samochodów elektrycznych - p... zobacz więcej » Polscy przedsiębiorcy po raz trzeci będą "walczyć o nowe kontrakty" na przygotowanym przez PAIH stoisku narodowym w Hanowerze. W 2017 roku Polska debiutowała na targach, uczestnicząc w nich jako kraj partnerski. W 2019 roku podczas Hannover Messe nasze stoisko będzie sąsiadować ze szwedzkim. Państwo to jest krajem partnerskim tegorocznych targów, które potrwają do 5 kwietnia.



Jak przypomniana PAIH, organizowane od 1947 roku targi Hannover Messe, są największym wydarzeniem targowym sektora przemysłowego świata. Co roku wydarzenie przyciąga ponad 220 tysięcy odwiedzających i 6,5 tysiąca wystawców. W trakcie tygodniowych targów odbywa się ponad 1,4 tysiąca wydarzeń: premier produktów, konferencji, debat czy warsztatów. Targi służą prezentacji najnowszych trendów i technologii produkcyjnych.



Tematem przewodnim tegorocznych targów jest wykorzystanie Sztucznej Inteligencji (AI) w przemyśle 4.0, a wydarzenie odbywa się pod hasłem "Integrated Industry - Industrial Intelligence" (Zintegrowany Przemysł - Inteligentne Technologie Przemysłowe).

Sztuczna inteligencja w przemyśle

- Sztuczna inteligencja może całkowicie zmienić produkcję. Polskie firmy są gotowe do wzięcia udziału w tej nowej rewolucji przemysłowej - ocenił Łukasz Chrabański, szef biura PAIH w Niemczech. Chrabański zwrócił uwagę, że teleinformatyka (czyli ICT) to jedna z polskich specjalności eksportowych, udział sektora ICT oszacowano na około 8 procent polskiego PKB. - Coraz więcej firm w Polsce, zwłaszcza z segmentu MŚP projektuje rozwiązania z wykorzystaniem tak zaawansowanych technologii, jak rozszerzona rzeczywistość czy komputery kwantowe, które można wykorzystać w przemyśle - powiedział.



Technologiczna rewolucja. Pierwszy komputer kwantowy do użytku komercyjnego Na rynku dostępny jest pierwszy komputer kwantowy do użytku komercyjnego poza la... zobacz więcej » Jak wyjaśnił, dużą część spośród 20 polskich firm, które będą prezentować swoje rozwiązania na stoisku narodowym, opracowało systemy do optymalizacji procesów produkcyjnych, transferu danych, zarządzania sprzedażą czy systemami energetycznymi. Są to między innymi twórcy silników do próżniowych kolei magnetycznych, pomysłodawcy rozwiązania analizującego nastrój oraz zachowanie klientów w sklepach, twórcy robotycznego ramienia ułatwiającego operacje laparoskopowe, czy systemu do zdalnego monitorowania prac maszyn, który można podłączyć do każdego urządzenia.



Dużą grupę tych firm, jak dodał Chrabański, stanowią start-upy. - Cześć innowatorów, których zaprezentujemy odnosi już duże sukcesy za granicą. Większość z nich jedzie do Hanoweru po nowe kontrakty. Z racji na rangę wydarzenia większość chce zbudować globalną rozpoznawalność. Mamy też przedsiębiorstwo, które nawiązało relacje z potencjalnym klientem w Chinach, a na Hannower Messe może sfinalizować negocjacje. Odbędzie się też premiera produktu jednego z naszych wystawców - wymienił Chrabański.

"Wybraliśmy najciekawsze projekty"

PAIH liczy na duże zainteresowanie międzynarodowych decydentów. - Wybraliśmy najciekawsze projekty z największym potencjałem na kontrakty sprzedażowe - podkreślił szef PAIH w Niemczech.



Polskie stoisko narodowe na Hannover Messe 2019 (H12) znajduje się w Hali 27. "Zostanie otwarte o 11.30 w poniedziałek 1 kwietnia" - podało PAIH.