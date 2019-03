Związek zawodowy verdi wezwał na czwartek do strajku personel naziemny portu lotniczego w Hamburgu, chcąc w ten sposób wywrzeć presję na pracodawców w konflikcie taryfowym. Pasażerów czeka wiele utrudnień.

Personel naziemny ma strajkować od godz. 12.30 do północy, kiedy port lotniczy jest zamykany. W tym czasie przewidziane jest 114 startów i 137 lądowań. Jeśli z powodu strajku trzeba je będzie odwołać, dotknie to prawie 30 tys. pasażerów - powiedziała rzeczniczka portu lotniczego. Na czwartek zaplanowane są również dwa loty na linii Warszawa-Hamburg oraz dwa inne na linii Hamburg-Warszawa. Póki co nie poinformowano jednak o ewentualnym odwołaniu tych połączeń. Lotnisko Chopina do rozbudowy. Pasażerów czekają utrudnienia Lotnisko Chopina będzie rozbudowywane jako lotnisko przesiadkowe. Strategia jego... zobacz więcej »

"Nieodpowiedzialne i niesprawiedliwe"

Ponieważ strajkować mają m.in. pracownicy zatrudnieni przy odprawie bagażu i samolotów, pasażerom zaleca się przybywanie na lotnisko z dużym wyprzedzeniem i w miarę możliwości tylko z bagażem ręcznym.



Rzeczniczka portu lotniczego uznała, że organizowanie strajku w czasie, kiedy uczniowie w Hamburgu mają ferie, jest "nieodpowiedzialne i niesprawiedliwe", ponieważ dotyka przede wszystkim podróżujące rodziny.



Spór płacowy dotyczy prawie 1 tys. pracowników odprawy bagażowej, czyszczenia samolotów oraz transferu autobusowego. Kolejna runda negocjacji taryfowych jest zaplanowana na 20 marca