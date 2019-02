Wydawałoby się, że nie jest łatwo sprawić, by wełniany sweter został uznany za rasistowski. Dom mody Gucci dowiódł, że jest to możliwe. Firma musiała przeprosić i wycofać ze sklepów jeden ze swoich produktów.

Czarny sweter Gucciego, którego golf zakrywa połowę twarzy, wywołał burze w mediach społecznościowych. Część internautów uznała, że przypomina tzw. "blackface" - symbol rasistowskiej opresji z przełomu XIX i XX wieku.

Po fali krytyki włoski dom mody już wycofał produkt ze swoich sklepów, również internetowych, oraz wystosował oficjalne przeprosiny.

"Gucci przeprasza za urażenie uczuć, które spowodował wełniany sweter z kominiarką. Uznajemy różnorodność za fundamentalną wartość, którą w pełni popieramy, szanujemy i stawiamy na czele każdej podejmowanej przez nas decyzji" - czytamy w oświadczeniu firmy na Twitterze.

Modowy gigant rezygnuje z futer Dom mody Chanel zapowiedział, że przestanie używać w swoich produktach i kolekcj... zobacz więcej »

Z teatru rodem

"Blackface" był typem makijażu, który stosowano w USA pod koniec XIX wieku w teatrach, a na początku XX wieku również w kinie. Biali aktorzy malowali swoje twarze na czarno i podkreślali usta czerwoną szminką, by wyglądały na dużo większe.

Dzięki tej charakteryzacji mieli przypominać czarnoskóre postacie, które grali. Trzeba przy tym dodać, że w "spektaklach komediowych" z tamtych czasów Afroamerykanie byli przedstawiani w niezwykle obraźliwy sposób - jako rasa gorsza, głupsza, podobna do zwierząt.