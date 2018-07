Wojny handlowe prezydenta USA Donalda Trumpa mogą przynieść skutki odwrotne do jego politycznych deklaracji, dalej osłabiając klasę robotniczą, a przynosząc korzyści najbogatszym Amerykanom - ocenił brytyjski dziennik "The Guardian".

W komentarzu redakcyjnym zaznaczono, że amerykański prezydent chce "chronić źródła utrzymania zwykłych Amerykanów przez prowadzoną w ich imieniu wojnę handlową" z głównymi partnerami handlowymi USA: Chinami, Kanadą, Meksykiem i Unią Europejską.

Wojny handlowe

Gazeta argumentowała, że realne poprawienie sytuacji amerykańskiej klasy pracującej byłoby możliwe "przy wsparciu rozwiązań prowadzących do pełnego zatrudnienia, wzmocnienia związków zawodowych i podniesienia pensji minimalnej". Mogłoby to pomóc w "stworzeniu grupy popierającej rozszerzenie wolnego handlu przy zachowaniu wysokich standardów zatrudnienia oraz ochrony środowiska" - przekonywano.



"Guardian" zwrócił jednak uwagę, że Trump obrał inną drogę walki z negatywnymi konsekwencjami globalizacji. Amerykański przywódca "wykorzystuje złość odczuwaną przez niezadowolonych do realizowania programu służącego interesom elit", próbując ściągać inwestycje do Stanów Zjednoczonych przez obniżanie podatków - ocenił dziennik.

Miejsca pracy

"Cięcia podatkowe Trumpa będą kosztowały 1,9 biliona dolarów w utraconych przychodach w ciągu następnych 10 lat, a niemal wszystkie korzyści popłyną w stronę bogatych przedsiębiorców i firm. (...) Nic nie zapowiada, że stworzy to więcej miejsc pracy i przyczyni się do podniesienia wynagrodzenia zwykłych pracowników" - zaznaczono.



"Podobnie jak jego poprzednicy (Trump) nie ma żadnej praktycznej odpowiedzi na szkodliwe efekty globalizacji, ale oferuje rozwiązanie rodem z lat 20. dla problemu z lat 90. Sto lat temu takie podejście zakończyło się wielkim kryzysem. Trump wydaje się nie przejmować wydarzeniami przeszłości, więc może być skazany na ich powtórzenie" - oceniła gazeta.