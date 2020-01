Szwedzka aktywistka Greta Thunberg poinformowała, że złożyła wniosek o zarejestrowanie jej imienia i nazwiska oraz nazwy ruchu "Piątki Dla Przyszłości" jako znaków towarowych.

Thunberg poinformowała o swojej decyzji na Instagramie. Jak tłumaczy, zrobiła to, ponieważ chce walczyć z niewłaściwym używaniem jej nazwiska oraz nazwy ruchu w celach komercyjnych.

Zaznaczyła, że były one wykorzystywane bez jakiejkolwiek zgody na potrzeby marketingu, sprzedawania produktów i zbierania pieniędzy w jej imieniu i ruchu, którego była inicjatorką.

"Niestety wciąż są ludzie, którzy chcą się podszyć pode mnie lub fałszywie twierdzą, że reprezentują mnie w celu kontaktu ze znanymi osobami, politykami, mediami, artystami itd" - napisała nastolatka.

"Piątki dla Przyszłości" to założony przeze mnie globalny ruch. Należy do każdego, kto bierze w nim udział, przede wszystkim młodych ludzi. Nie może być wykorzystywany do celów osobistych lub komercyjnych" - podkreśliła.

Piątki dla Przyszłości

Greta Thunberg została uznana "Człowiekiem Roku 2019" w corocznym plebiscycie amerykańskiego tygodnika "Time". 17-latka jest najmłodszą osobą w historii, która otrzymała ten tytuł.



Szwedka zapoczątkowała inicjatywę szkolnych strajków nazywanych Piątkami dla Przyszłości (Fridays for Future). W sierpniu 2018 roku nastolatka postanowiła co piątek protestować przed szwedzkim parlamentem, dopóki władze nie podejmą poważnych działań w walce ze zmianami klimatu.

We wrześniu ub. roku została jedną z laureatek alternatywnego Nobla za to, że "dała głos pokoleniu, które będzie musiało ponieść konsekwencje naszej politycznej niezdolności do powstrzymania zmian klimatu".

Thunberg chce zastrzec również hasło "Skolstrejk for klimatet", co w języku szwedzkim oznacza "Szkolny strajk klimatyczny". Transparenty z takim napisem trzymała, gdy protestowała przed szwedzkim parlamentem.

Szwedka, która zrobiła sobie roczną przerwę w szkole, aby prowadzić akcje na rzecz klimatu poinformował również, że wraz z rodziną zakłada fundację non-profit, która w sposób przejrzysty będzie zarządzać wpływami z tantiem, darowizn oraz nagród. Jej celem ma być promowanie równowagi ekologicznej, klimatycznej i społecznej, a także zdrowia psychicznego.

Wizyty w Polsce



Kilkanaście dni temu Thunberg odwiedziła Polskę. Na tarasie widokowym w Kleszczowie, skąd rozciąga się widok na odkrywkę węgla brunatnego i zasilaną tym surowcem elektrownię Polskiej Grupy Energetycznej nagrała swoje wystąpienie. Podczas swojej wizyty była też na Śląsku, gdzie spotkała się z górnikami. Aktywistka była już na Śląsku w grudniu 2018 roku, jako uczestniczka szczytu klimatycznego ONZ - COP24.