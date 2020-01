Gotówka zniknie, zastąpią ją dane cyfrowe, co będzie się wiązać z wyzwaniami dla regulatorów i banków centralnych - mówili w środę uczestnicy debaty na temat współpracy systemu bankowego z administracją rządową.

Dyskusja odbyła się w środę w Domu Polskim w Davos podczas Światowego Forum Ekonomicznego. Minister finansów Tadeusz Kościński mówił m.in. o współpracy między sektorem finansowym a rządem centralnym w finansowaniu budowy infrastruktury. Zauważył, że udzielono gwarancji na ponad 25 mld euro, udzielono pożyczek de minimis na 16 mld euro oraz 160 tys. kredytów.



- W sumie pozwoliło to stworzyć około 200 tys. miejsc pracy, co jest dobrym przykładem, jak działa współpraca między rządem centralnym a rynkiem finansowym - powiedział.

Polska bezgotówkowa

Chciała pożyczyć koleżance pieniądze, straciła tysiąc złotych. Policja ostrzega Jedna z mieszkanek Lubina straciła tysiąc złotych po tym, jak oszust wyłudził od... zobacz więcej » Kościński zwrócił uwagę na realizowany przez rząd i system bankowy program Polska Bezgotówkowa. - Wszyscy myślą, że gotówka nic nie kosztuje, bowiem nie trzeba płacić opłaty interchange, prowizji przy wypłacie z bankomatu itp. W rzeczywistości gotówka kosztuje ponad 1 proc. PKB, to olbrzymi koszt dla gospodarki – powiedział minister.



Poinformował, że 220 mld złotych w banknotach i monetach w żaden sposób nie pracuje dla gospodarki. Według niego gdyby te pieniądze trafiły do systemu finansowego, mogłoby to mieć pozytywny skutek dla gospodarki.



- Poza tym gotówka jest paliwem dla szarej strefy – zauważył Kościński. Zaznaczył przy tym, że dzięki digitalizacji Polska odnosi sukcesy w walce z szarą strefą. - W przyszłości gospodarka i biznes będą opierały się na danych – ocenił minister. - Dane będą przyszłością biznesu – powiedział.

Rewolucja cyfrowa