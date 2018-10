Wzrost gospodarczy w strefie euro wyhamował znacząco w trzecim kwartale tego roku, osiągając dynamikę 0,2 procent Produktu Krajowego Brutto - wynika z przedstawionych we wtorek danych Eurostatu. W Unii Europejskiej w tym samym okresie gospodarka urosła o 0,3 procent, co też jest słabszym wynikiem.

W pierwszych dwóch kwartałach tego roku PKB eurolandu zwiększało się o 0,4 proc. Wzrost wynoszący 0,2 proc. jest poniżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się dynamiki podobnej do tej, jaką można było obserwować w pierwszej połowie roku.

Spowolnienie

Spowolnienie jest zauważalne zwłaszcza, jeśli spojrzeć na dane od końca 2017 r. W ostatnim kwartale ubiegłego roku PKB krajów posługujących się wspólną walutą urosło o 0,7 proc., później w pierwszym kwartale tego roku było to 0,4 proc. następnym znowu 0,4 proc., natomiast w tym kwartale to 0,2 proc.



Podobnie sytuacja wygląda w całej UE. Wzrost gospodarczy w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku wyniósł 0,6 proc., w pierwszych dwóch kwartałach odpowiednio 0,4 proc., 0,5 proc. i teraz 0,3 proc.

Problemy unijnej gospodarki

Dane pojawiają się w momencie, gdy unijnej gospodarce szkodzi niepewność związana z negocjacjami dotyczącymi brexitu, napięcia w handlu transatlantyckim oraz - jak zauważyła agencja AFP - zwarcie między Komisja Europejską a Włochami w sprawie projektu budżetu tego kraju.



W lipcu KE obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego dla eurolandu na ten rok do 2,1 proc. w związku niepewnością w globalnej gospodarce. Świeże prognozy mają być opublikowane 8 listopada.