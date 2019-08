Zmarł Giovanni Buttarelli, Europejski Inspektor Ochrony Danych - poinformował w środę kierowany przez niego urząd. Miał 62 lata.

"Z głębokim żalem ogłaszamy odejście Giovanniego Buttarellego, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Giovanni zmarł w otoczeniu swojej rodziny we Włoszech, ostatniej nocy, 20 sierpnia 2019 r." - podał urząd w komunikacie zamieszczonym na swoich stronach internetowych.

Były sędzia

Jak podkreślono, całe swoje życie Buttarelli poświęcił rodzinie, służbie, sądownictwu i Unii Europejskiej oraz jej wartościom.



Kadencja Włocha na stanowisku, które objął w grudniu 2014 roku miała się zakończyć w tym roku. Przed dołączeniem do europejskiego inspektoratu Butarelli był sekretarzem generalnym we włoskim Urzędzie Ochrony Danych w latach 1997-2009.

Był też sędzią kasacyjnym we włoskim sądownictwie, uczestniczył w wielu inicjatywach zajmujących się ochroną danych i zagadnieniami pokrewnymi na szczeblu międzynarodowym.



Europejski Inspektor Ochrony Danych czuwa nad tym, by instytucje i organy UE respektowały prawo obywateli do prywatności przy przetwarzaniu ich danych osobowych. Zastępcą Buttarellego jest Polak Wojciech Wiewiórowski.