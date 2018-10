W wieku 77 lat, po walce z chorobą, zmarł Gilberto Benetton, współzałożyciel Benetton Group, do której należy m.in. światowa marka odzieżowa United Colors of Benetton

Śmierć Gilberta jest kolejną tragedią, która uderza rodzinę Benettonów. Trzy miesiące wcześniej na raka zmarł młodszy o trzy lata Carlo, który również zakładał Benetton Group.

Firma powstała w 1965 roku z inicjatywy braci oraz pozostałej dwójki rodzeństwa: trzeciego brata Luciano i siostry Giuliany.

Firma powstała w 1965 roku z inicjatywy braci oraz pozostałej dwójki rodzeństwa: trzeciego brata Luciano i siostry Giuliany. Kolorowe, wełniane swetry, które produkowali, bardzo szybko stały się popularne na całym świecie.

Popularność marki stała się możliwa m.in. dzięki szokującym fotografiom włoskiego mistrza obiektywu Oliviera Toscaniego.

Stworzył on wszystkie projekty i zdjęcia wykorzystywane przez firmę w kampaniach w latach 1982–2000. Obrazy reklamujące United Colors of Benetton często odwoływały się do najniższych instynktów, głównie motywów związanych z potrzebami fizjologicznymi człowieka, a więc popędem seksualnym oraz potrzebą przetrwania. Na świecie postrzegane były jako szokujące, ociekające skrajnymi emocjami, a przy tym barwne, dzięki czemu przyciągały wzrok odbiorcy.