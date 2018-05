Legendarny producent gitar, firma Gibson, złożył wniosek o upadłość - podała agencja Reutera. Na instrumentach grały takie gwiazdy jak Elvis Presley, John Lennon czy Eric Clapton.

Wniosek o bankructwo, który został złożony we wtorek, zawiera jednocześnie plan restrukturyzacji biznesu. Taką możliwość daje firmie Rozdział 11 prawa upadłościowego w Stanach Zjednoczonych.



Firma popadła w długi sięgające nawet 500 milionów dolarów. Taką liczbę podają zarówno Reuters jak i CNN Money.

Główną przyczyną złej sytuacji finansowej jest fakt, że sprzedaż elektronicznego sprzętu użytkowego poza USA gwałtownie spadła. Chodzi o głośniki, słuchawki i inne dodatki. To właśnie ta część przedsiębiorstwa została odkupiona od Philipsa w 2014 roku.

We wniosku skierowanym do sądu w Delawere, Gibson tłumaczy, że należy zrezygnować z produkcji elektroniki użytkowej, a skoncentrować się na działalności w zakresie produkcji gitar i sprzętu audio.



To akurat wychodzi kultowej firmie całkiem nieźle. Sprzedaż gitar produkowanych przez Gibsona urosła w 2017 roku o 10,5 proc. do wartości 122 milionów dolarów.



Jak przypomina Reuters, firma sprzedaje rocznie ponad 170 tys. gitar w 80 krajach. Gibson został założony w 1894 roku w Nashville.

Wniosek o upadłość co do części przedsiębiorstwa nie jest zaskoczeniem - zauważa CNN Money. Już pod koniec lutego agencja S&P negatywnie oceniała wiarygodność firmy i zmieniła jej ocenę kredytową na CCC minus.