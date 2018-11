Odtwórz: Schetyna: oczekuję od premier informacji co do przyszłości Polski w UE

Minister spraw zagranicznych Hiszpanii Josep Borrell zapowiedział, że jego kraj nie podpisze zaplanowanego na 25 listopada porozumienia w sprawie brexitu bez wcześniejszej umowy między Madrytem a Londynem w sprawie Gibraltaru.

Rząd premiera Pedro Sancheza sygnalizował już wcześniej, że jego akceptacja porozumienia UE z Londynem w sprawie brexitu będzie uzależniona m.in. od kwestii Gibraltaru.

Madryt wciąż zgłasza roszczenia do tej należącej do Wielkiej Brytanii od 1713 r. enklawy na Półwyspie Iberyjskim.

Szereg kwestii

Borrell powiedział w poniedziałek wieczorem, że Madryt sprzeciwi się zawarciu umowy między UE a Wielką Brytanią, jeśli wcześniej nie porozumie się z Londynem w sprawie Gibraltaru. Skrytykował też autorów umowy w sprawie brexitu za brak uwzględnienia w projekcie oczekiwań Madrytu.

- Dopiero w środę zdaliśmy sobie sprawę, że dokument ten w artykule 184 nie daje nam żadnych gwarancji na indywidualną umowę hiszpańsko-brytyjską dotyczącą Gibraltaru. (…) Przyszłe rozmowy o Gibraltarze zostaną rozdzielone. Do tego czasu nie zgadzamy się na porozumienie z W. Brytanią - powiedział Borrell.

Były szef Parlamentu Europejskiego przypomniał, że umowa hiszpańsko-brytyjska na temat Gibraltaru musi regulować szereg spraw dotyczących tej enklawy, m.in. praw pracowników, kwestii ochrony środowiska i rybołówstwa, bezpieczeństwa, a także polityki fiskalnej i funkcjonowania lotniska.

Umowa brexitowa

Podpisanie umowy w sprawie brexitu zostało zaplanowane na najbliższy nadzwyczajny szczyt UE, który odbędzie się 25 listopada.

W poniedziałek główny unijny negocjator Michel Barnier powiedział na konferencji prasowej w Brukseli, że projekt porozumienia z Wielką Brytanią jest "sprawiedliwy i wyważony". Zaznaczył, że sprawą do ustalenia pozostaje kwestia przedłużenia okresu przejściowego.

Umowa o brexicie wywołuje w Wielkiej Brytanii wiele emocji, a premier Theresa May była w ostatnich dniach mocno krytykowana w parlamencie.

W poniedziałek szefowa rządu podczas spotkania Konfederacji Brytyjskiego Przemysłu (CBI) stwierdziła, że projekt porozumienia w sprawie warunków brexitu spełnia oczekiwania Brytyjczyków, m.in. kończąc z preferencyjnym traktowaniem imigrantów z państw UE.