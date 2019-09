Odtwórz: 24.06.2016 | Referendum w Wielkiej Brytanii przeszło do historii. Brexit: wielkie emocje i ogromna niewiadoma

W niedzielę brytyjski rząd rozpoczął kampanię "Get ready for Brexit" - "Przygotuj się na brexit". Program ma pomóc mieszkańcom i biznesmenom w przygotowaniu się do zbliżającego się wielkimi krokami wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Kampania rozpoczęła się od uruchomienia strony internetowej, na której można znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące zmian w prawie i w zasadach prowadzenia biznesu po brexicie. W najbliższych dniach w ramach kampanii na ulicach brytyjskich miast pojawią się billboardy i reklamy w mediach społecznościowych, a pod koniec miesiąca telewizja zacznie emitować spoty.

Kampania ma wyjść naprzeciw potrzebom społeczeństwa i biznesu. Jak czytamy na BBC, koszt całego programu to 100 milionów funtów (ok. 483 mln zł) - prawie dwukrotnie więcej niż rocznie wydaje na reklamy Loteria Narodowa, która jest jednym z największych reklamodawców na Wyspach.

Michael Gove, który jest odpowiedzialny za plany dotyczące brexitu, podkreślił, jak ważne jest, by Wielka Brytania wyszła z UE w zorganizowany sposób i dodał, że "jest to nie tylko sprawa rangi narodowej, ale nasza wspólna odpowiedzialność".

Brytyjski rząd będzie chciał dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, więc postara się wykorzystać wszystkie dostępne kanały komunikacji. Oprócz internetu, telewizji i billboardów będą również rozdawane ulotki, przeprowadzane seminaria internetowe, a na ulicach rozstawiane będą stoiska informacyjne.

Grupa docelowa

Głównym celem kampanii jest jednak to, by obywatele i biznesmeni zapoznali się z informacjami na internetowej stronie rządowej i dowiedzieli się, jak zmieni się ich życie po brexicie. Najważniejszą grupą, do której kierowany jest program, są obywatele planujący zagraniczne podróże oraz przedsiębiorcy sprzedający swoje towary za granicą.

Rządowe badanie wykazało, że 42 proc. właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw nie wie, co zrobić w związku z brexitem, a tylko 31 proc. Brytyjczyków szukało informacji o tym, jak się przygotować.

Dodatkowe miliardy

Na początku sierpnia informowaliśmy, że brytyjski rząd zwiększył o ponad dwa miliardy funtów środki na przygotowania do brexitu. Pieniądze te mają pójść m.in. na zwiększenie liczebności personelu służb granicznych i na modernizację infrastruktury transportowej w portach. Mają też wspomóc gromadzenie zapasów leków w celu zapewnienia ciągłości dostaw. Dodatkowo powstanie specjalny program dla przedsiębiorców.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson już wcześniej zapowiedział, że jest gotów wyprowadzić Wielką Brytanię ze Wspólnoty 31 października - bez względu na to, czy porozumienie z UE zostanie osiągnięte, czy nie.