Związek zawodowy UFO zapowiedział strajk personelu pokładowego w liniach Germanwings, należących do Lufthansy. Akcja zacznie się w poniedziałek o północy i potrwa do środy. Według przewoźnika, strajk jest "bezpodstawny i niezrozumiały".

Strajk jest wynikiem trwającego od miesięcy sporu z Lufthansą i jej spółkami zależnymi o płace i emerytury.

Przewoźnik poinformował w komunikacie, że chce, aby zakłócenia dla pasażerów były jak najmniejsze i dlatego opracowuje specjalny rozkład lotów na czas strajku. Ma on zostać opublikowany w sobotnie popołudnie.

Rozmowy arbitrażowe

Kierownictwo Lufthansy i UFO zgodziły się w zeszłym miesiącu na rozpoczęcie rozmów arbitrażowych w celu uniknięcia dalszych strajków, jednak przedstawiciele związku twierdzą, że postępy są niewielkie.



Członek zarządu Lufthansy Detlef Kayser napisał w piątek w e-mailu, że związek nie przedstawił na piśmie żądań swoich przedstawicieli. "W ten sposób nie pójdziemy do przodu" - ocenił.



Airbus kontra Boeing. Wybrano samolot do najdłuższych lotów świata Australijskie linie lotnicze Qantas wybrały samolot do realizacji swoich najdłuż... zobacz więcej » Personel pokładowy Lufthansy prowadził strajk przez dwa dni w listopadzie br., co spowodowało odwołanie 20 procent lotów. Miało to wpływ na podróże około 180 tysięcy pasażerów i kosztowało linię lotniczą 10-20 milionów euro.

Największe linie lotnicze

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że w pierwszym półroczu 2019 roku najwięcej pasażerów w polskich portach lotniczych obsłużył Ryanair. Z usług przewoźnika skorzystało 5,8 miliona pasażerów.

PLL LOT znalazły się na drugim miejscu - 5,4 miliona pasażerów. Trzecie miejsce należało do węgierskich linii Wizz Air, które obsłużyły 4,2 miliona pasażerów.

Pierwszą piątkę uzupełniły: Lufthansa - 1,2 miliona pasażerów oraz EasyJet - 533 tysiące. Linie Germanwings znalazły się na 21. pozycji - 71,6 tysiąca pasażerów.