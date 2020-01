Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop?

Osoby, które właśnie ustalają w firmach terminy urlopu w roku 2020, przy okazji mogą zdecydować, gdzie go spędzą. Pomocą mogą służyć zestawienia przygotowane przez Bloomberg i CNN.

"Wykorzystaliśmy naszą sieć redaktorów i korespondentów i zebraliśmy dwa tuziny inspirujących kierunków podróży, które będą szczególnie kuszące w tym roku" - pisze Bloomberg.

"Wśród nich są odległe miejsca, o których może nigdy nie pomyślałeś, w tym wioski Kirgistanu, pozostałości miasta Majów w Gwatemali czy dziewicze tereny wyspy Lombok w Indonezji. W zestawieniu znalazły się też senne, plażowe miasteczka, którym uroku dodają eleganckie hotele i placówki kulturalne. Mamy też propozycje dla miłośników zwierząt i obcowania z naturą"- czytamy.

"Przesuń się, Chorwacjo"

Zestawienie przygotowane przez internetowy serwis Bloomberga otwierają Czarnogóra, północne Włochy i Wyspy Jońskie.

"Przesuń się, Chorwacjo. To niewielkie bałkańskie państwo staje się nowym klejnotem Adriatyku. Wyróżnia je mieszanka wiekowych wiosek, arystokratycznych rezydencji i atrakcji, także poza plażami" - pisze o Czarnogórze Bloomberg.

Według agencji Sycylia i Apulia nadal będą zyskiwać popularność wśród turystów, ale "rok 2020 należy do północy". Dziennikarze Bloomberga radzą, by swoją podróż po tym regionie Włoch rozpocząć w Mediolanie.

"Wolny od wysokich cen, burz oraz wiatrów, które nękają Mykonos i Santorini, łańcuch wysp, z którego swoją podróż rozpoczął Odyseusz, może być spokojniejszym - i ośmielimy się o powiedzieć - bardziej epickim sposobem na lato w Grecji" - tak zachwalane są z kolei Wyspy Jońskie.

Pełna lista Bloomberga obejmuje: Czarnogórę, północne Włochy, Wyspy Jońskie, Park Narodowy Yosemite, Kirgistan, Budapeszt, Boliwię, Mozambik, Andaluzję, Finger Lakes, Jamajkę, Kair, Antiguę, Alaskę, Gwatemalę, Riwierę Nayarit, Bangkok, Lombok, Etiopię, Queensland, Izrael, West Hollywood, Zimbabwe i Hawaje.

Z kolei CNN zwraca uwagę na takie kierunki jak Japonia, Jamajka czy Waszyngton. "Japonia będzie gospodarzem tegorocznych Letnich Igrzysk Olimpijskich, Jamajka będzie obchodzić 75. urodziny Boba Marleya, a Waszyngton będzie przez większość roku przygotowywać się do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych" - zauważa w internetowym wydaniu amerykański serwis.

CNN, które ułożyło swoją listę w kolejności alfabetycznej, poleca także wyprawy do Kopenhagi. "Jest ona znana jako szczęśliwa stolica jednego z najszczęśliwszych państw na świecie. Od dawna jest źródłem fascynacji podróżników, których przyciąga zwyczaj jazdy na rowerze, kolorowe sklepy, nowoczesne restauracje" - pisze CNN.

Wśród najlepszych kierunków podróży na 2020 rok wymieniono też okolice Morza Martwego. "Realia kryzysu klimatycznego przyczyniają się do spadku poziomu wody, co sprawia, że podróżnicy przestają określać je jako 'miejsce do odwiedzenia pewnego dnia' i zaczynają mówić o 'miejscu, które należy odwiedzić już teraz'. Na granicy Izraela i Jordanii Morze Martwe może wydawać się niezwykłą, słoną oazą, w której trwający konflikt polityczny jest mniej obecny" - czytamy.

Innym polecanym kierunkiem podróży jest Sri Lanka. "Kraj ma bogatą historię i jest piękny. Pomimo niedawnych wydarzeń (atak terrorystyczny podczas ubiegłorocznej Wielkanocy), Sri Lanka pozostaje szczególnym kierunkiem podróży, centrum historii ze wspaniałymi relikwiami i ruinami, pałacami oraz dziką przyrodą" - pisze CNN.

Zestawienie CNN obejmuje: Pojezierze Chilijskie, Kopenhagę, okolice Morza Martwego, Dominikę, Estonię, Galway, Jamajkę, Kirgistan, Kyushu, Nową Kaledonię, Paraty i Ilha Grande, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Sankt Petersburg, Sri Lankę, Tunezję, wyspę Vancouver, Waszyngton, Wuppertal, stan Wyoming, Zambię.