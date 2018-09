Nowy Jork zdetronizowany. Na czele miast, w których mieszka najwięcej najbogatszych z bogatych, stanął Hongkong. Jak wynika z raportu firmy badawczej Wealth-X, tych, którzy dysponują majątkiem w wysokości co najmniej 30 milionów dolarów, jest tam około 10 tysięcy. To oznacza wzrost aż o 32 procent w stosunku do ubiegłego roku. Z kolei w Nowym Yorku milionerów jest niemal 9 tysięcy.

Trzecie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Tokio, a zachodzące zmiany, jak pisze Bloomberg, to efekt rosnącego w Azji bogactwa.

W Europie, w związku ze spodziewanym brexitem, palmę pierwszeństwa odebrał Londynowi Paryż. Stolica Francji odnotowała w ubiegłym roku 17-procentowy wzrost liczby ultrazamożnych mieszkańców, do niemal 4 tysięcy. Lista najbogatszych osób na świecie. Historyczny skład podium rankingu Mark Zuckerberg został właśnie trzecim najbogatszym człowiekiem na świecie - wyn... zobacz więcej »

Jak napisali autorzy badania, najszybciej w 2017 roku bogaciła się Azja, napędzana przez Chiny. Udział tego kontynentu w globalnej populacji ludzi z co najmniej 30 milionami dolarów wzrósł do nieco ponad jednej czwartej, czyli o około 18 procent w ciągu 10 lat.

Ponad 250 tysięcy ultrabogatych

W sumie na świecie liczba najbogatszych wzrosła w ubiegłym roku o 13 procent. Według Wealth-X było ich około 256 tysięcy z majątkiem wartym łącznie 31,5 biliona dolarów. Co ciekawe, wśród nich znalazło się około 35 tys. kobiet, a to stanowi rekordowy odsetek niemal 14 procent.

Jak podaje Wealth-X, ultrabogaci trzymali gównie swój majątek - 35 procent – w płynnych środkach, takich jak gotówka. Inwestycje alternatywne - nieruchomości, sztuka czy jachty, stanowiły 6,6 procent ich wszystkich aktywów.

Miasta, w których mieszka najwięcej milionerów - pierwsza dziesiątka

1. Hongkong

2. Nowy York

3. Tokio

4. Los Angeles

5. Paryż

6. Londyn

7. Chicago

8. San Francisco

9. Waszyngton, DC

10.0saka