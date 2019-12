Gazprom poinformował w piątek, że zapłacił ukraińskiemu Naftohazowi 2,9 miliarda dolarów odszkodowania. Rosyjski koncern zobowiązał się do tego w porozumieniu gazowym zawartym w ubiegłym tygodniu.

Rzecznik Naftohazu potwierdził, że spółka otrzymała 2,9 miliarda dolarów.

Spór Gazprom - Naftohaz

W ubiegłym tygodniu w Berlinie podpisano porozumienie w sprawie tranzytu gazu z Rosji przez Ukrainę do Europy Zachodniej. W spotkaniu uczestniczyli: wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz, ministrowie energetyki Rosji i Ukrainy, Aleksandr Nowak i Ołeksij Orżel, prezes Gazpromu oraz dyrektor wykonawczy Naftohazu. Porozumienie zawarto przy udziale niemieckich mediatorów, w tym ministra gospodarki i energetyki Petera Altmaiera.

Rosja szuka sposobu na dokończenie Nord Stream 2. Zapowiedź Putina Prezydent Władimir Putin powiedział w środę, że Rosja ma statek, który może doko... zobacz więcej » W ramach porozumienia szef Gazpromu Aleksiej Miller powiedział, że jego firma zdecydowała się wypłacić odszkodowanie Naftohazowi, które zasądził sąd w Sztokholmie.

Strona ukraińska zobowiązała się zaś do odwołania pretensji Komitetu Antymonopolowego Ukrainy w sprawie grzywny dla Gazpromu za naruszenie konkurencji gospodarczej.

Spór między stronami trwał od kilku lat. Naftohaz podał Gazprom do sądu w Sztokholmie w 2014 roku. W końcu lutego 2018 roku sąd arbitrażowy w Sztokholmie przyznał Naftohazowi odszkodowanie za to, że Gazprom nie dostarczył uzgodnionej w umowie ilości gazu do tranzytu.

Tranzyt gazu przez Ukrainę

W ubiegłą sobotę minister energetyki Ukrainy Ołeksij Orżel poinformował na konferencji prasowej w Kijowie, że tranzyt rosyjskiego gazu przez ukraińskie rurociągi na Zachód zostanie utrzymany, a kontrakt w tej sprawie zostanie przedłużony o pięć lat.

Obecnie obowiązujący kontrakt na tranzyt rosyjskiego gazu wygasa z końcem bieżącego roku. Kijów obawiał się, że jeśli do tego czasu nie dojdzie do porozumienia z Moskwą, Rosja wstrzyma lub ograniczy przesyłanie gazu przez terytorium Ukrainy. Groziłoby to zakłóceniem dostaw surowca do Europy.

Nowa umowa ma zostać podpisana przed końcem 2019 roku. Orżel wyjaśnił, że kontrakt będzie mógł zostać przedłużony o kolejnych dziesięć lat. Wyjaśnił też, że minimalna, gwarantowana objętość gazu, którą Rosja prześle przez Ukrainę w 2020 roku, wyniesie 65 miliardów metrów sześciennych.