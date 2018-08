"FT": Niemcy studzą zapał Macrona w sprawie budżetu strefy euro

Władze Niemiec studzą zapał prezydenta Francji Emmanuela Macrona w sprawie utworzenia budżetu strefy euro, podkreślając, że priorytetowo należy traktować inne inicjatywy, służące wzmocnieniu odporności wspólnej waluty - pisze w czwartek "Financial Times".

W wywiadzie dla tego brytyjskiego dziennika wiceminister finansów Niemiec Joerg Kukies wyraził opinię, że plany utworzenia osobnego budżetu eurolandu nie powinny zakłócać trwających w UE szerszych rozmów na temat kolejnego wieloletniego budżetu na lata 2020-2027.



- Dlaczego mamy osłabiać UE, tworząc równoległą strukturę? - pytał w rozmowie z "FT" Kukies, podkreślając, że "najbardziej naglącą kwestią" jest ustalenie, "jak unijny budżet może przyczynić się do stabilizacji, konkurencyjności i konwergencji" w krajach Wspólnoty. Jego zdaniem to jest "ważniejsze niż opracowywanie oddzielnego budżetu dla strefy euro".

