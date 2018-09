Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego we Francji weszły w życie przepisy zakazujące uczniom korzystania z telefonów komórkowych w szkołach, w tym także w czasie przerw - przypomina Associated Press.

Zgodnie z przyjętymi na początku sierpnia przepisami uczniowie francuskich szkół muszą wyłączać telefony komórkowe lub trzymać je w szafkach pod groźbą całodziennej konfiskaty przez nauczycieli. W odróżnieniu od wcześniejszych regulacji z 2010 roku zakaz korzystania z komórek dotyczy nie tylko zajęć dydaktycznych, lecz również przerw.

Nowe regulacje bezwarunkowo obowiązują w placówkach odpowiadających polskim szkołom podstawowym i gimnazjom, do których uczęszczają dzieci do 15. roku życia. Dowolność w stosowaniu obowiązującego zakazu mają natomiast szkoły średnie. Restrykcjami nie są objęci uczniowie z niepełnosprawnościami oraz uczestnicy zajęć pozalekcyjnych.

Uzależnieni od smartfonów

Regulacje mają zapobiegać wzrostowi uzależnienia wśród dzieci i młodzieży od mediów społecznościowych i elektronicznych gadżetów takich jak smartfony i tablety, a także pomóc w ograniczeniu przemocy i kradzieży w szkołach oraz przypadków nękania w sieci. Według francuskiego ministra edukacji Jeana-Michel Blanquera zakaz powinien przełożyć się również na większe skupienie wśród dzieci.

Prawo zakazujące używania w szkołach telefonów komórkowych było jedną z obietnic wyborczych obecnego prezydenta Francji Emmanuela Macrona.