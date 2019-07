Odtwórz: Francja na drodze do ekologicznej rewolucji. Senat przyjął ustawę

Dziesiątki tysięcy kierowców w regionach Paryża i Lyonu musiało we wtorek pozostawić swoje samochody przed domem. Powodem jest wprowadzony przez lokalne władze zakaz poruszania się niektórymi pojazdami z uwagi na wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza.

Program, znany jako "alternatywny obieg", umożliwia władzom wprowadzenie okresowych zakazów dla pojazdów najbardziej zanieczyszczających środowisko. Ograniczenia są stosowane, gdy występuje wyraźny wzrost zanieczyszczeń powietrza w stolicy Francji i jej okolicach.

W celu identyfikacji pojazdów już wcześniej w tym kraju wprowadzono plakietki ekologiczne Crit'Air, które są umieszczane na samochodach. Są one dostępne w sześciu kolorach odpowiadających wartością od zera - najmniej zanieczyszczające, do pięciu - najbardziej zanieczyszczające.

Jak podał portal The Local, około 60 procent pojazdów w regionie Ile-de-France, który składa się z ośmiu departamentów, w tym Paryża, zostało objętych zakazem poruszania się po drogach. Powietrze czystsze dzięki ekotaksówkom. "Dobra wiadomość dla zdrowia" Zaostrzenie wymogów czystości spalin dla taksówek poprawiło czystość powietrza w... zobacz więcej »

Zakaz dla samochodów

Od wtorku wszystkie pojazdy z plakietkami Crit'Air 3, 4, 5 nie mogą poruszać się po obszarze wyznaczonym przez drogę A86, obejmującą Paryż i przedmieścia. Według portalu The Local zakazem objęto około 4,7 miliona pojazdów zarejestrowanych w regionie Paryża.

Podobne ograniczenia wprowadzono w regionie Lyonu. Zakazy objęły pojazdy z plakietkami Crit'Air 4 i 5.

Jak dodano, zakaz wszedł w życie od godziny 5.30 i obowiązuje do północy, ale według lokalnych mediów prawdopodobnie zostanie przedłużony. Wszystko dlatego, że upały mają utrzymać się we Francji do końca tygodnia.



#canicule #records #France #Températures

Deux canicules exceptionnelles en moins d'un mois. Nous vivons une situation inédite en France !https://t.co/H7ugYzydgF pic.twitter.com/IOeDiCa0c0 — Météo Concept (@meteoconcept) July 23, 2019





Na drogach w regionie Paryża wprowadzono także ograniczenia prędkości. Ze 130 do maksymalnie 110 kilometrów na godzinę na autostradzie, do 90 kilometrów na godzinę na drogach dwujezdniowych oraz do 70 kilometrów na godzinę na drogach niższej kategorii.

Jak podano, kierowcy, którzy musieli pozostawić swoje samochody pod domem, mogą kupić dobowy bilet na transport publiczny po niższej cenie.