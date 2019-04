Odtwórz: Stolica luksusu nie tylko dla milionerów. Co musisz wiedzieć o podróży do Monako

Zaledwie 13 euro wpisowego, czyli równowartość około 56 złotych, wystarczy, by wziął udział w walce o dziewiętnastowieczną posiadłość na południu Francji. Emerytowana para w ten nietypowy sposób postanowiła sprzedać dom wyceniany na 1,5 miliona euro.

Dom o powierzchni 450 metrów kwadratowych znajduje się na działce o powierzchni 7 hektarów w Cenac-et-Saint-Julien w południowo-zachodniej Francji. Miejscowość jest oddalona o około 80 kilometrów od Perigueux.

Nieruchomość za 56 złotych

Emerytowana para postanowiła sprzedać posiadłość w nietypowy sposób. By wziąć udział w loterii, która wyłoni nowego właściciela, należy uiścić wpisowe w wysokości 13 euro oraz odpowiedzieć na dwa pytania dotyczące regionu. Następnie (jest to dodatkowy element rywalizacji) trzeba oszacować wartość trzech zaprezentowanych obiektów (biżuteria, obuwie). Każda z odpowiedzi jest punktowana.

- Włożyliśmy w dom całą naszą pracę - powiedziała, cytowana przez "Le Figaro" Brigitte Demassougne, która od 20 lat wraz z mężem zarządza urokliwym pensjonatem. Prowadzenie domu wymaga jednak dużego nakładu sił, stąd decyzja o sprzedaży.

Loteria wystartowała 1 kwietnia i zakończy się 1 grudnia 2019 roku.

Każdy uczestnik może się zarejestrować tyle razy, ile chce, za każdym razem trzeba jednak uiszczać wpisowe. Po 0,5 procent z tej kwoty ma trafiać na konto dwóch stowarzyszeń Gregory'ego Lemarchala (nazwana na cześć francuskiego piosenkarza, który zmarł na mukowiscydozę) i New Dawn, zajmujących się odpowiednio finansowaniem programów badawczych w medycynie, a także pomocą sierotom i wdowom w Afryce.

Obecni właściciele za cel postawili sobie sprzedaż przynajmniej 150 tysięcy biletów w loterii. Jeśli nie zostanie on osiągnięty, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia konkursu do 1 maja 2020 roku. Gdyby ponownie nie udało się osiągnąć celu, ale zostanie osiągnięty próg 50 tysięcy uczestników, wówczas do zwycięzcy - który uzyskał najwięcej punktów - trafi nagroda pocieszenia - samochód o wartości 17 670 euro.

Dziennik "Le Figaro" poinformował, że w ciągu pierwszych pięciu dni do zabawy zgłosiło się 1500 osób. Na liście są obywatele nie tylko Francji, ale także Kanady, Belgii i Wielkiej Brytanii.