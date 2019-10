Nawet trzy tysiące euro, czyli równowartość 12,8 tysiąca złotych - takie mandaty grożą użytkownikom hulajnóg elektrycznych we Francji. Od soboty pojazdy zostały objęte kodeksem drogowym.

Z hulajnóg elektrycznych mogą korzystać osoby, które ukończyły 12 lat. Kierujący powinien obowiązkowo mieć na sobie kamizelkę odblaskową i kask. Ponadto, hulajnogi muszą posiadać system hamulcowy, sygnał dźwiękowy oraz przednie i tylne światła pozycyjne.



Dekret w sprawie elektrycznych hulajnóg zakazuje praktyk, jakie obserwowane są zwłaszcza w dużych miastach, czyli na przykład używania słuchawek podczas jazdy.

Surowe mandaty

Ubezpieczenie dla "kierowców" hulajnóg. Rośnie zainteresowanie Wypadki, ranni wymagający opieki szpitalnej i rehabilitacji, uszkodzenia mienia... zobacz więcej » Elektryczne hulajnogi mogą poruszać się jedynie ścieżkami rowerowymi i specjalnymi tak zwanymi zielonymi ścieżkami. W przypadku korzystania z jezdni mandat wyniesie 135 euro, czyli równowartość około 576 złotych.



Tam, gdzie nie ma przeznaczonych dla nich ścieżek, elektryczne hulajnogi mogą korzystać z niektórych jezdni, gdzie panuje ograniczenie dla ruchu samochodów do 50 kilometrów na godzinę, ale nie wolno im poruszać się pod prąd, czyli w kierunku przeciwnym do wyznaczonego na danej drodze.



W przypadku recydywy mandaty karne za jazdę hulajnogami elektrycznymi przystosowanymi do jazdy z prędkością do 25 kilometrów na godzinę mogą wynosić od 1500 do 3000 euro.

Niektóre przepisy nowego kodeksu drogowego, określone jako bardziej techniczne i wymagające specjalnego przystosowania pojazdów, zaczną obowiązywać od 1 lipca 2020 roku.

Nowe przepisy w Polsce

Nad uregulowaniem korzystania z hulajnóg elektrycznych trwają prace również w Polsce.

Na początku sierpnia Ministerstwo Infrastruktury skierowało do konsultacji projekt noweli Prawa o ruchu drogowym.

Hulajnoga elektryczna synonimem "nowoczesnego stylu życia" Coraz więcej Polaków chce mieć hulajnogę elektryczną na własność. Trend dostrzeg... zobacz więcej » Resort zaproponował, by pojazdy, których zgodnie z definicją źródłem napędu będzie napęd elektryczny, mogły się poruszać z maksymalną prędkością 25 kilometrów na godzinę. Zgodnie z projektowaną regulacją kierujący elektryczną hulajnogą będą mogli - tak jak w przypadku roweru - korzystać ze ścieżek rowerowych i innej rowerowej infrastruktury.



Kierujący będzie także zobowiązany posiadać uprawnienia do kierowania takie same jak w przypadku roweru - między innymi karta rowerowa. "Z tego względu, osoby poniżej 10. roku życia (granica wieku dla możliwości uzyskania karty rowerowej) nie mogą korzystać z urządzeń transportu osobistego" - dodano.



Zgodnie z obecnymi przepisami osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem.

Projekt resortu infrastruktury nie został jeszcze przyjęty przez Radę Ministrów.