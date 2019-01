Światowe Forum Ekonomiczne w Davos rusza we wtorek

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos rusza we wtorek "Źródło: Reuters"

Odtwórz: Światowe Forum Ekonomiczne w Davos rusza we wtorek

Odtwórz: Światowe Forum Ekonomiczne w Davos rusza we wtorek

Elity goszczące na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos twierdzą, że bardziej niż kiedykolwiek martwią się zmianami klimatycznymi. Ale nie powstrzymuje ich to od czarterowania rekordowej liczby prywatnych odrzutowców - pisze AFP.

Air Charter Service (ACS), firma zajmująca się czarterowaniem samolotów, szacuje, że w tym tygodniu na lotniska w pobliżu Davos w Alpach Szwajcarskich przyleci prawie 1,5 tys. prywatnych odrzutowców. To znacznie więcej niż w ubiegłym roku, kiedy uczestników forum przewiozło ponad 1,3 tys. maszyn.

Jutro szczyt w Davos. Długa lista nieobecnych Spory handlowe, napięte stosunki międzynarodowe, brexit i spowolnienie wzrostu.... zobacz więcej » Z kolei witryna privatefly.com prognozuje jeszcze większy ruch prywatnych samolotów i szacuje ich liczbę na 2 tys.

Co z klimatem?

Wszystko dzieje się w momencie, w którym zmniejszenie zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń stanowi jedno z głównych globalnych wyzwań, a zmiany klimatyczne są jednym z największych czynników ryzyka w gospodarce.



zmniejszenie zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń, co w tym momencie jest jednym z głównych globalnych wyzwań. (http://www.tvn24.pl)

AFP zwraca uwagę, że większość gości forum, po wylądowaniu na lotnisku w Zurichu, dociera do Davos pociągiem lub samochodem, a podróż zajmuje im od dwóch do trzech godzin. Jednak szefowie największych firm oraz niektórzy liderzy polityczni wybierają powietrzne środki transportu, aby zaoszczędzić czas.

Jak mówi Andy Christie z ACS, zapotrzebowanie na prywatne odrzutowce w tygodniu, w którym odbywa się Forum Ekonomiczne w Davos znacznie przewyższa zapotrzebowanie na samoloty podczas innych ważnych wydarzeń tak jak na przykład Super Bowl (finałowy mecz o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi NFL) czy finał piłkarskiej Ligi Mistrzów.

- Mieliśmy rezerwacje z Hongkongu, Indii i USA. Żadne inne wydarzenie nie cieszy się takim globalnym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o wynajem samolotów - podkreśla Christie.

O forum

49. Światowe Forum Ekonomiczne rozpoczęło się we wtorek i potrwa do czwartku. Jest to jedno z najważniejszych biznesowych spotkań na świecie.

Temat przewodni tegorocznego forum to: "Globalizacja 4.0: Kształtowanie globalnej architektury w epoce czwartej rewolucji przemysłowej". Polskę w Davos reprezentować będzie zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i premier Mateusz Morawiecki.