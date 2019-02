Władze Florencji chcą zachęcić młodych mieszkańców miasta do czytania książek i prasy. Zarząd miasta oferuje po 50 euro, czyli równowartość około 216 złotych, każdemu florentczykowi w wieku od 18 do 25 lat na zakup książek, pism i gazet.

"Bądźcie ciekawi" - to hasło kampanii zainaugurowanej przez władze miejskie. Oferują one po 50 euro do wydania w ciągu dwóch miesięcy w miejscowych księgarniach, sprzedających także dzienniki i czasopisma.



Inicjatywę tę przedstawił burmistrz Florencji Dario Nardella. Jak wyjaśnił, na ten eksperymentalny projekt promujący czytelnictwo z kasy miasta przeznaczono 330 tysięcy euro.

50 euro dla młodych mieszkańców